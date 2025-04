El Al-Qázeres ya acaricia los playoffs

El Alter Enersun Al-Qázeres da un paso de gigante en su encomienda de clasificarse para los playoffs de ascenso. La escuadra extremeña derrotó este ... miércoles en el Multiusos al Ardoi por un ajustado 54-51. Un encuentro aplazado en su fecha original y que correspondía a la jornada 22, por lo que el equipo auriverde ya está al día en el calendario.

Las extremeñas, que con este triunfo igualaron su balance entre victorias y derrotas, salieron a escena con las importantes ausencias de dos de sus titulares, como es el caso de Crystal Primm y Stasova. Entre Lucía Fontela, Sara Zaragoza y Celia García pusieron los primeros seis puntos para el Al-Qázeres ante un Ardoi con la placentina Mamen Blanco en el quinteto inicial y que tardó casi cuatro minutos y medio en anotar sus primeros puntos con un certero triple de Itziar Arregui. Las navarras no tardaron mucho más en entrar en calor en una segunda mitad del primer acto que finalizó con un parejo 12-10 para el Al-Qázeres.

Los problemas en el manejo del nuevo videomarcador del Multiusos por los técnicos de mesa propiciaron un parón de algunos minutos al inicio de un segundo cuarto en el que el Ardoi volvió a obturarse en ataque. En gran parte, gracias al buen papel exhibido por Gedna Capel en cuanto a la intimidación. Stephanie Martínez, con un triple, llevó el nerviosismo al banquillo visitante, obligando a Juancho Ferreira a pedir tiempo muerto cuando el marcador rezaba un 19-10. La parada técnica no surtió todo el efecto deseado en primera instancia para las visitantes, hasta el punto de que las cacereñas cogieron una renta de 11 puntos. No obstante, el Ardoi no dio la batalla por perdida y las navarras llegaron al descanso con todas sus opciones, pues lograron recortar distancias hasta el 25-21.

Al-Qázeres: Sira Hisado (4), Andersen (11), Fontela (2), Celia García (4) y Sara Zaragoza (10) -cinco inicial- Gedna Capel (12), Sheila Gómez (0), Clara Núñez (0) y Stephanie Martínez (11). 54 - 51 Ardoi: Zoe Hernández (7), Mamen Blanco (3), Itiziar Arregui (10), Diana Cabrera (10) y Fatou Pouye (7) -cinco inicial- Vicente (0), Anna Prim (7), Calvelo (3), García (0), Díez (0) y Paula Marcos (4). Marcador: 12-10, 25-21 (descanso), 43-31 y 54-51 (final).

Árbitros: López Lecuona y Rodríguez Pérez. Eliminaron a Lucía Fontela, del Al-Qázeres, por cinco faltas personales.

Incidencias: Alrededor de 150 espectadores en el Multiusos.

Con sumas imprecisiones por parte de ambas escuadras comenzó una segunda mitad que no estuvo caracterizada por los altos vuelos baloncestísticos. El Al-Qázeres se encomendó a los lanzamientos exteriores para encarrilar la cita (41-29). Un buen momento que el conjunto auriverde supo aprovechar para mancharse al último cuarto con un esperanzador 43-31.

A falta de ocho minutos para el final, el Al-Qázeres se quedó más mermado con la quinta personal de Lucía Fontela. Las visitantes, que no entregaron la cuchara en ningún momento, pusieron una marcha más en sus acciones ofensivas y consiguieron acercarse a tres puntos (50-47) a falta de menos de tres minutos. En un final apretado y pese a que el Ardoi tuvo bola para haber forzado la prórroga, finalmente las cacereñas se llevaron la victoria por 54-51. De esta forma, el Al-Qázeres empata a 13 victorias frente a un rival al que tiene ganado el 'average' particular después de que el equipo de Jesús Sánchez ya venciese también en el encuentro de la primera vuelta.