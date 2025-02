El Al-Qázeres abre la segunda vuelta en Zamora

J. CEPEDA Lunes, 20 de diciembre 2021, 19:55 Comenta Compartir

Una vuelta después, Zamora y Alter Enersun Al-Qázeres, los dos equipos descendidos de Liga Femenina, vuelven a verse las caras, aunque esta vez con objetivos contrapuestos. El cuadro extremeño, que parece alejarse cada vez más de luchar por el acenso, visitará este martes (Municipal Ángel Nieto, 20.00 horas) al cuadro dirigido por un ex del Al-Qázeres, como es Jacinto Carbajal.

Las cacereñas estarán obligadas a lavar su imagen tras sus dos últimas derrotas frente al Alcobendas y al Ardoi. Especialmente dolorosa fue esta última en tierras navarras, pues el equipo de Jesús Sánchez no pudo llegar a los 40 puntos de anotación (55-37). El Zamora, por su parte, desde el tercer lugar de la clasificación merced a sus 11 victorias y cuatro derrotas, viene de ganar con apuros al Raca Granada (71-70) en el último partido de la primera vuelta.

El técnico del Al-Qázeres reconoce que la última derrota dejó a su equipo tocado: «En la primera parte hicimos muchas cosas bien, pero luego tuvimos un nivel brutal de desacierto, mezcla de su buena defensa y de nuestros fallos. Era un partido en el que podíamos haber tenido opciones hasta el final», lamenta Jesús Sánchez.

El preparador, que reconoce el potencial de un Zamora que llega reforzado respecto al primer partido de liga tras la incorporación de Gala Mestres, sabe que no es el mejor momento para visitar una de las canchas más complicadas de la competición, pero no renuncia a dar la campanada: «Es un partido que nos pilla demasiado encima porque lo del sábado fue duro tanto física como mentalmente, pero luego tenemos el parón de Navidad y eso puede hacer que saquemos el último empuje. Si salimos bien y entramos en el partido con solvencia, eso nos ayudará. No somos favoritas, pero tenemos opciones reales», explicaba el técnico en su comparecencia pública.

Si no existen imprevistos de última hora, la expedición del Al-Qázeres, esta vez sí, podrá viajar al completo después de que Mabel Galiana se haya recuperado de un proceso vírico ajeno al coronavirus.

Respecto a la segunda vuelta de campeonato, Jesús Sánchez pretende que la evolución de sus jugadoras, especialmente de las más jóvenes, pueda traducirse en unos mejores resultados: «En la primera vuelta hemos tenido momentos muy buenos y otros no tanto. Ha quedado demostrada la igualdad de la competición, excepto tres o cuatro equipos que por presupuesto estaban llamados a estar arriba. En muchas facetas estoy contento con la evolución de las jóvenes, que se han ido adaptando y han conseguido regularidad, pero hay que saber que lo podemos hacer mejor».

Con cinco victorias y diez derrotas, el Al-Qázeres iniciará la segunda mitad de la competición con tres partidos de colchón respecto a los puestos de descenso y a dos victorias de la zona de playoff de ascenso.