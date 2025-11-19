Álex Mazaira rompe la baraja en el Cáceres

Uno de los mantras más repetidos por Jacinto Carbajal, técnico del Cáceres, desde que comenzó la competición fue la necesidad de «sumar a gente al ... equipo que dé pasos adelante». En pista percibía un porcentaje muy minimizado del potencial de muchos de sus bastiones y el juego se resentía. Faltaban ideas, frescura, piernas en algunas fases, atrevimiento y la determinación para aportar ese plus diferencial. Solo Wildens Leveque se instalaba en una regularidad consistente, aglutinando la responsabilidad en la anotación y en el rebote con dobles dígitos constantes. Pero no era suficiente.

Del resto, retales, pinceladas y chispazos que encandilaban pero con una fugacidad que difuminaba su estela con facilidad y por ende su impacto sobre el resultado. Frente al Jaén y el Biele empezó a atisbarse cierta reacción con una versión más coral, gracias a que hombres claves asumían por fin galones. Albert Lafuente, Matteo Strikker o Álvaro Palazuelos registraron guarismos más acordes a lo que se espera de ellos.

En el duelo frente al conjunto andaluz, Álex Mazaira, con 18 puntos y 6 rebotes, por fin sacó a relucir un muestrario de sus credenciales, esas que le otorgaban la condición de líder en un proyecto en el que impera un perfil con muchos quilates, pero poco kilometraje. A sus 28 años, en su expediente reluce una carrera brillante labrada en LEB Oro, un poso que urgía al Cáceres explotar, sobre todo cuando las tinieblas anulan la orientación del equipo. Y el pasado domingo, en la victoria ante el Logrobasket, defendió su tesis doctoral como verdinegro para recibir el 'cum laude' en una actuación para el recuerdo. El ala-pívot orensano se ajustó el birrete y sentó cátedra en una auténtica clase magistral de baloncesto a todos los niveles.

Sus 36 puntos coronan la cúspide del cuadro de honor del conjunto extremeño, superando un récord que durante varios lustros parecía casi insuperable, en poder de Kelvin Peña 'El Pollito', con 34. El dominicano comandó a los cacereños en el triunfo de la temporada regular en casa del Tarragona 2016, al que vencieron en la jornada 20 por 81-84, el 15 de febrero de 2008, en la campaña de la refundación.

Números estratosféricos

Además, Álex Mazaira igualó la cifra máxima de canastas transformadas en un encuentro con 13, superando un registro anclado en los 12 desde hace 17 años en manos del propio Kelvin Peña 'El Pollito' y que solo fueron capaces de igualar José Ángel Antelo (30/09/2011), Olu Ashaolu (15/02/2013) y Raven Barber (19/03/2021).

El jugador gallego finalizó el partido con 33 de valoración para erigirse en el MVP de la jornada 7 de Segunda FEB. Sus porcentajes dejan una honda huella de su legado en esa cita, con 13 de 19, un 68% de acierto, con solo una mácula en el triple (5/6), con 8 convertidos en tiros de dos puntos y sin fallo desde la línea de personal (2/2). Además, añadió cinco capturas de balón y dos asistencias. Con esa hoja de servicios, eclipsó por completo a un sublime Albert Lafuente, que terminó con 26 de valoración merced a 19 puntos, aportando inteligencia y criterio en la dirección del juego con 12 asistencias.

Pero el Cáceres necesita aún mucho más para recuperar el terreno perdido en la conferencia oeste, en la que aún permanece con un bagaje negativo de 3-4. Este sábado (19.00 horas) deberá refrendar su mejoría tratando de abrochar su primer triunfo casero frente a un Morón que llega al Multiusos con el mismo registro.