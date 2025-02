Alberto Blanco: «Nuestro objetivo es evitar el descenso»

«Nuestro objetivo, muy claro y muy conciso, es evitar el descenso y vamos a tener que sufrir mucho para que eso suceda». Son palabras ... de Alberto Blanco, quien durante la presente campaña 2022/23 se estrena como director general del Cáceres.

En una semana clave y con el debut liguero del conjunto verdinegro en el horizonte cercano (el viernes a las 20:30 horas en el Multiusos frente al Almansa), el directivo manda a través de HOY un aviso a navegantes. Especialmente, teniendo en cuenta que las previsiones de apoyo social, con apenas medio millar de abonados, no han sido satisfechas: «Me sorprende que después de la gran temporada deportiva del año pasado no hayamos calado más fuerte entre los aficionados. Eso es algo que hay que meditar y tenemos que analizar el porqué. En Palencia encontré un apoyo social impresionante y me sorprende que en Cáceres no dispongamos de este apoyo. El club se ha ganado un respeto y un apoyo que hoy, por alguna razón que aún no he podido analizar, no tiene. Si queremos aspirar a un proyecto más sólido y arraigado necesitamos al menos duplicar ese número de abonados. A nivel económico y de potencial de público no somos, ni por asomo, uno de los ocho aspirantes a los puestos de playoffs y esa es la realidad. Cuanto antes se le diga a la gente, cuanto antes seamos realistas, aunque ambiciosos, mejor. No puedes pretender ser un equipo de playoffs con medio millar de abonados».

Al margen del desapego social que padece la entidad, Alberto Blanco también identifica deficiencias en el día a día: «Lo que me propongo mejorar a corto plazo es que mi teléfono no suene desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche sin parar. El club tiene que dar un cambio muy grande a nivel institucional si quiere tener una estructura de LEB Oro potente. Hay muchos frentes y voy a cambiar lo que creo que es necesario para que esto vaya a mejor. La estructura del club es muy pequeña. Aunque tenía un cierto conocimiento con anterioridad, la dificultad está siendo mucho mayor de la que preveía. A diario se me vienen problemas por hábitos que tenemos que cambiar. Todo el mundo quiere explicarme su situación, desde el 'speaker' hasta la mascota o el de seguridad. Estoy intentando dedicarle todo el tiempo a todo lo que puedo, pero con la baja de Cristina, la administrativa, por maternidad, las gestiones se me han multiplicado por cien».

Respecto a la pretemporada realizada por el primer equipo, el directivo reconoce que el hecho de que el conjunto de Roberto Blanco no haya podido entrenar aún al completo es una «situación anómala», aunque no la considera «excepcional», teniendo en cuenta que otros equipos de la categoría están o han estado hasta hace pocas fechas en las mismas circunstancias.

Cuestionado sobre la llegada del Markus Kennedy, el director general del Cáceres explica que la situación no es fácil: «Está casado y tiene dos hijos. No es un jugador que venga solo, sino que lo hace con la familia. Eso está generando un trámite que tenemos que acabar de solucionar. Creo que esta semana llegará, pero no puedo decir exactamente qué día porque estamos acabando de diligenciar el papeleo». Así las cosas, todo hace indicar que el pívot estadounidense no estará disponible para el primer partido.

Blanco cree que, dentro de las posibilidades económicas, el equipo está compensado «y tendrá que tirar para adelante». Asimismo, celebra la inclusión de Juan Santos –quien será presentado oficialmente este martes– en la primera plantilla: «Es el primer jugador cacereño de la cantera desde hace mucho tiempo. Eso se lo ha ganado a base de todo el trabajo y esfuerzo del verano y también porque su capacitación deportiva da para el nivel de LEB Oro. Cuando firmé aquí, llegué con ese objetivo, que la gente de la cantera tenga una salida si se lo gana», detalla el director general de la entidad verdinegra.

Según Blanco, la llegada de Santos al primer equipo no está relacionada con la lesión de un Pablo Sánchez que se encuentra en proceso de recuperación: «Se habría ganado un puesto igualmente».