DIVISIÓN DE HONOR

El Badajoz cosecha su primera derrota de la temporada en Las Rozas

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Primera derrota de la temporada del Badajoz en División de Honor Juvenil. El conjunto pacense cayó por 3-0 en su visita a Las Rozas, en un partido en el que los locales aprovecharon sus ocasiones y mostraron mayor pegada ofensiva.

Ambos equipos llegaban a la cita tras empatar en la primera jornada, pero fueron los madrileños quienes marcaron el ritmo del encuentro desde el inicio. Aranaz, muy activo durante todo el choque, abrió el marcador en el minuto 28 tras un fallo en el despeje de Gragera. Antes del descanso, el guardameta blanquinegro sostuvo a los suyos con varias intervenciones.

En la reanudación, un penalti transformado por Veres en el 56 amplió la ventaja de los roceños. A pesar de los intentos del Badajoz, que dispuso de opciones en jugadas de Leo, Bas y Antúnez, la falta de acierto les condenó.

El definitivo 3-0 llegó en el 78, obra de Jorge Martínez con un disparo imparable. El Badajoz buscará resarcirse en la próxima jornada en casa frente al Rayo Vallecano.

