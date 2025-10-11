HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pablo Alonso dando instrucciones a sus jugadoras. NINA BAÑEGIL
VOLEIBOL / SF2

El Arroyo pone el liderato en juego en la cancha del Zalaeta

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

El Extremadura Arroyo afronta este sábado, a las 19.00 horas, en el Polideportivo Barrio de las Flores de A Coruña, el partido de la segunda jornada del grupo A de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Club Instituto Zalaeta. Un encuentro con el que el equipo extremeño pondrá en juego el liderato que ostenta en la actualidad.

Respecto al adversario, el técnico arroyano, Pablo Alonso, señaló en la víspera del encuentro que se trata de un equipo que «mantiene gran parte de la estructura de años anteriores, por lo que sus jugadoras se conocen perfectamente y tienen muy buena compenetración». El preparador del conjunto cacereño resaltó además la importancia de la aportación «de jugadoras de la calidad y experiencia de Alba Quirós, MVP de la pasada jornada, con un gran peso en la faceta ofensiva».

«Esperamos ser capaces de plantear un buen partido y llevarnos los puntos en juego frente a uno de los equipos que estarán en la parte alta de la tabla», concluyó el técnico.

