Alberto Ginés: «Mis padres me quitaron la medalla porque me la llevaba de fiesta»

El medallista olímpico extremeño Alberto Ginés ha dejado huella a su paso por La Resistencia, el programa de entrevistas que presenta David Broncano. El joven, ... de 19 años y natural de Cáceres, confesó algún que otro secretillo en el formato humorístico, como que sus padres le quitaron la medalla de oro en escalada con la que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 porque se la llevaba de fiesta y le compraron una falsa para hacerse las fotos con sus amigos y seguidores.

Ginés ya había participado en La Resistencia en 2020, antes de hacerse con el oro olímpico, como recordó el presentador. «Viniste aquí como si estuvieses en primero de ESO ¡y ahora vuelve siendo campeón olímpico el tío, si es que flipas!», comentaba Broncano sobre el cacereño.

El joven, que tiene un gran sentido del humor, le revelaba entonces que había ido a Cáceres, su ciudad, a recoger la medalla. «¿Dónde la sueles llevar?», le preguntó el presentador. «En la riñoñera. Me la llevaba a las fiestas y tal... y salió la coña, bueno es verdad, de que siempre me llevaba la medalla de fiesta. Entonces mis padres me la quitaron. Y mi padre me compró en China una medalla por 50 pavos que está bastante bien conseguida...» desvelaba Ginés. «¡¿Pero y ésta cuál es?!», le preguntaba Broncano sorprendido. «Esta es la de verdad», afirmaba el joven.

«Mis padres me quitaron la medalla»



🥇Si saben cómo me pongo pa que me dan una medalla olímpica#LaResistencia @lilcabeSa pic.twitter.com/52KMshgRCU La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 3, 2022

El deportista cacereño demostraba también su buena preparación física haciendo una exhibición de dominadas con un solo brazo. «¡Tienes que hacerlas fingiendo un poco de esfuerzo!», decía alucinado uno de los colaboradores del programa.

Ginés, que el pasado agosto consiguió el bronce en la combinada del Campeonato de Europa 2022, se despidió regalándole al presentador un lote de productos extremeños que había comprado su madre.