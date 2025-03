Vuelven los jóvenes de hace 25 años

Cualquier tiempo pasado no fue, necesariamente, mejor. Sin embargo, la nostalgia mueve montañas en el terreno del entretenimiento. Un volumen recopilatorio de la serie '¡Para ... ti, que eres joven!', publicada antaño en la revista satírica El Jueves, ha asaltado las librerías y tiendas especializadas bajo el sello ¡Caramba! Rebautizado, con sorna, '¡Para ti, que eras joven!', este grueso tomo de inspirado diseño, con unas geniales cubiertas que recuerdan a las carpetas customizadas que llevábamos al instituto, retrata una sociedad contradictoria de la que hay que reírse para no perder un mínimo de cordura.

El lado más absurdo del comportamiento humano inspiró hace 25 años a dos jóvenes autores que ahora peinan canas, Alberto Monteys (Barcelona, 1971) y Manel Fontdevila (Manresa, 1965). «Supongo que la portada induce a pensar que estamos jugando la carta de la nostalgia, pero lo cierto es que no era para nada la intención», explica Fontdevila. «Los chistes tienen unos años, pero si hemos decidido publicarlos es porque la gran mayoría siguen funcionando. De hecho, referencias demasiado concretas han sido eliminadas. Particularmente no tengo ningún interés en la nostalgia. Aparte de nuestra etapa en El Jueves, e incluso allí, no puede decirse que seamos autores que nos hayamos dedicado a explotar una fórmula y vivir de ella, siempre hemos tendido a tirar hacia adelante».

Monteys y Fontdevila saben reinventarse en un medio tan agitado como el cómic. Para esta selección de páginas indispensables de su famosa serie han dibujado un prólogo para la ocasión, contando anécdotas de la aventura y cómo se gestaba. Hay, por tanto, algunas planchas desconocidas. «Por suerte, las páginas que hay en este libro, que permanecían inéditas fuera de la revista, son sobre todo de la última etapa y por lo tanto más acordes ética y estéticamente a lo que podemos defender ahora», indica Monteys, cuyo 'Calavera Lunar' es de obligada lectura. Este tipo de revisiones «hacen que te des cuenta de cómo hemos cambiado, y cómo ha cambiado el humor en estos años».

El mundo no es el mismo y algunas anécdotas que entonces se daban por normales «hoy han quedado un poco rancias», subraya su compañero de fatigas ilustradas. «El Jueves de principios de siglo estaba hecho por hombres blancos heterosexuales para hombres blancos heterosexuales. Con un tono progresista, o feminista, o lo que quieras, pero era básicamente eso. De repente, muchas viñetas se han quedado viejas, o tontas. Es fastidioso, pero también significa que el mundo es mejor. Ojalá que continúe la tendencia».

Han retratado a una generación sin proponérselo. «Lo bueno del costumbrismo es que las historietas de este libro se pueden entender todavía ahora, pero las páginas de actualidad que hacíamos para el semanario son ininteligibles sin el contexto de lo que hubiera pasado esa semana en concreto».

Memoria emocional

La serie nació como un encargo para 'El Jueves. «Lo encajamos como pudimos entre las otras series, páginas de humor de actualidad y reuniones en las que estábamos metidos en aquella etapa», describe Fontdevila. «No hubo tiempo de planificar gran cosa. La sensación, creo, fue de huida hacia delante. Hasta el último día. Dimos con el formato sin darle muchos rodeos y nos pusimos en marcha de una semana para otra porque aquello era un tren que no esperaba a nadie», puntualiza su media naranja creativa en este proyecto que apela, inevitablemente, a la memoria emocional del lector. «Por suerte la hicieron suya muy pronto, así que, por lo menos sabíamos que gustaba». Era uno de los hits del semanario.

Los lectores más jóvenes encontrarán en este 'revival' «lo mismo que los que vivieron aquellos años: humor gráfico», dice Fontdevila con contundencia. «Quizás con un plus de desfase o de escatología del que ahora es habitual incluso en otras series que nosotros mismos firmamos». Y, quizás, algunas referencias que se les escapen. «Espero que a los jóvenes de ahora les desagrade en mayor o menor medida este libro», continúa Monteys.

«Como generación no éramos ninguna maravilla, la verdad, así que si el libro les parece una colección de chistes de 'boomers' bastante desagradables significará que la naturaleza sigue su curso». Si tuvieran que afrontar el proyecto a día de hoy, «quizás dibujaríamos más gente mirando a una pantalla que a otra persona, pero temas no faltarían, seguro».