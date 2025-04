Vota la Palabra con Futuro 2023

Diario HOY Domingo, 24 de septiembre 2023, 08:13 Comenta Compartir

Más de 300 periodistas convocados por este diario han participado en la elaboración de una lista de 20 voces que merecen perdurar. Ahora invitamos a los lectores a que voten, hasta el 8 de octubre, para elegir la Palabra con Futuro 2023, que inspirará quince relatos cortos, escritos por informadores y columnistas de prestigio, y un podcast.

Las 20 palabras

Agua

Una palabra sencilla, de fácil uso, comprensión y significado que, sin embargo, encierra la complejidad de la humanidad en sus cuatro letras. El agua marcará cada vez más el futuro de las poblaciones, su existencia decidirá los lugares que habitaremos e incluso los movimientos migratorios. Este año la sequía ya ha obligado a imponer restricciones en amplias zonas de España. También las inversiones y las decisiones de los gobiernos estarán condicionadas por la conservación de este elemento, sin olvidar que las posibilidades de habitar otros planetas dependen de la existencia o no de agua. Pero toda esa profundidad no impide que sea un elemento cotidiano, que nos rodea y nos acerca a los demás, precisamente como las palabras.

Algarabía

Su significado apunta a un «griterío confuso de varias personas que hablan a un tiempo» - lo que menos necesitamos-, pero esta bella palabra de origen árabe (al-arabyya) da nombre igualmente a una planta silvestre y nos evoca voces alegres y festivas a las que nunca debemos renunciar.

Brecha

En 2022, la RAE incluyó una nueva acepción de este vocablo: «Diferencia o distancia entre situaciones, cosas o grupos de personas, especialmente por la falta de unión o cohesión». De pequeños nos las hacíamos en la cabeza, pero hoy las brechas alimentan el debate en las redes y definen la sociedad de nuestro tiempo.

Botarate

Un término a destacar tanto por su sonoridad y plasticidad como por la versatilidad de su significado, a la vez peyorativo y amable, de «persona alborotada y de poco juicio». Es una palabra poco empleada actualmente y que puede servir para reivindicar la riqueza del vocabulario español, así como la necesidad de que no se pierda.

Conectividad

Es una palabra de moda, convertida en el edén de la sociedad digital, que alude también a la relación directa entre dispositivos sin necesidad de adaptadores específicos. La hemos elegido porque más allá de la reivindicación cada vez más universal de dispositivos que unifiquen soportes tecnológicos, entraña la disposición a ofrecerse y comunicarse con los demás, habla de disposición de apertura y conexión emocional. Nos lleva a pensar en relaciones con el entorno frente al aislamiento y la soledad.

'Chetar'

Es un anglicismo muy utilizado por los jóvenes en su relación, principalmente, con los videojuegos. De las consolas ha saltado a la calle, y se relaciona con todos aquellos que hacen trampas, una derivación del inglés 'to cheat', que significa engañar. 'Chetar' se aplica a los jugadores que recurren a las trampas para ganar el juego, la versión moderna de la picaresca española propia del 'Lazarillo de Tormes' o 'El Buscón' de Quevedo. Las palabras cambian, pero el fondo es el mismo. La RAE recoge 'cheto' y 'cheta' como personaje o cosa distinguida o algo esnob en jerga coloquial. 'Chetado' y 'chetada' adquieren otra dimensión, como sinónimos de tramposo o pícaro.

Diálogo

Es una de las palabras más repetidas en un momento incierto para nuestra convivencia social. Una necesidad absoluta en tiempos de polarización ideológica como el que atravesamos. Conviene recordar que diálogo significa «plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos» y en otra de sus acepciones, «discusión o trato en busca de avenencia».

Edadismo

«Discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas». Término incorporado por la RAE en su actualización del Diccionario de 2022. La discriminación, en una sociedad cada vez más envejecida, puede producirse por diferentes circunstancias y en distintos ámbitos, incluso en el lenguaje. En unos casos se ejerce de forma intencionada, como cuando se trata de aprovechar la vulnerabilidad de algunas personas mayores para estafarlas; y en otros, de manera involuntaria, como cuando no se tienen en cuenta sus limitaciones, ya sean físicas o de conocimiento. Todos, tarde o temprano, podemos sufrir edadismo. Una razón más para reivindicar el uso del término.

Fluir

En tiempos en los que parece que todo se atranca, fluir es el verbo que debemos dejar salir. Fluir, referido a un líquido o un gas, o tantos otros elementos si es en sentido figurado, significa «correr». Pero si aludimos a una idea o a una palabra, significa «brotar con facilidad de la mente o de la boca». Dejemos que fluya hacia el futuro.

Noray

Es una palabra que merece nuestra defensa tanto porque no es tan conocida como por su potencial metafórico. Pertenece a un ecosistema muy particular, el marinero -la costa, la frontera- y es, además, un término hermoso. Ese poste o elemento para amarrar los barcos se presta a expresar ideas que trascienden su literalidad.

Ojalá

En estas cinco letras ciframos nuestras esperanzas más íntimas y, a la vez, reconocemos la falta de certeza que caracteriza la vida: qué humano es ansiar lo improbable. Además, está cargada de historia (viene de 'insha'Allah', el 'si Dios quiere' árabe), con un pie en el pasado y otro en el porvenir que deseamos.

Paparrucha

La RAE la reconoce como «noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo». Este vocablo en su etimología procede del adjetivo y sustantivo 'páparo' y del sufijo femenino 'ucha', que indica valor despectivo. Es un sinónimo perfecto para contrarrestar el anglicismo 'fake news', para referirse a las noticias falsas, que tanto daño hacen a veces y contra las que combatimos sin parar los periodistas. Además, nos parece una bonita forma de volver a poner en circulación este vocablo tan sonoro y contundente.

'Pico'

No es hasta su decimoséptima acepción cuando el Diccionario de la Lengua Española (DLE) reconoce 'pico' como «beso superficial en los labios». Es una de las palabras que con mayor rapidez se identifica con una de las grandes polémicas del año, que ha abierto todo un debate social. Su significado más común es «parte puntiaguda que sobresale en la superficie o en el borde o límite de alguna cosa».

'Random'

Es un anglicismo incorporado con naturalidad a la forma de hablar coloquial, sobre todo de los jóvenes. No está reconocido por la Real Academia Española, pero es uno de los términos que más se ha popularizado en los últimos tiempos. Su utilidad para hacer referencia a algo casual o raro, que no estaba planificado ni previsto la convierte en una buena candidata a ser la palabra con más futuro de este año. 'Random' sirve también para calificar a alguien impredecible o que no actúa conforme a la lógica esperada.

Refugio

Porque el mundo está necesitado de ellos. Ante las bombas de las guerras, en los países de acogida los inmigrantes… Para las víctimas de las catástrofes que asolan el mundo. O los refugios climáticos ante el calentamiento global. Y, siempre, el refugio sentimental: las personas que hacen que nuestras vidas tengan sentido.

Rigor

En tiempos de redes sociales y de difusión de noticias falsas, el rigor distingue al periodismo. La Real Academia de la Lengua Española define esta palabra como «excesiva y escrupulosa severidad» y «propiedad y precisión». Así se define el oficio de contar la realidad.

'Sisifemia'

El término se acuñó en 2022, pero para entender su etimología hay que remontarse al mito griego de Sísifo, condenado por los dioses a subir una roca a lo alto una y otra vez. Ahora se emplea para describir el trastorno o estado que genera una sobrecarga mental causada por el exceso de trabajo. Lo padecen personas incansables en el desempeño de su profesión o bien las que asumen retos inalcanzables por autoimposición o porque les son impuestos. Una dolencia de nuestro tiempo que ¿irá a más?

Sonería

Mecanismo que hace sonar las horas en un reloj, engranajes que permiten atrapar el tiempo, poner coto temporal a su huida. Es una palabra arrinconada, que no se usa, casi desconocida, que pensamos que merece ser rescatada y cuya resonancia nos resulta evocadora del paso de las horas. Esa idea de tiempo y de engranajes técnicos y humanos que traducen hechos en información nos remite a la historia y al día a día de nuestros periódicos, testigos del pasado y del presente en las hemerotecas de papel y del acontecimiento más inmediato en los medios digitales.

Sonrisa

Saludable ejercicio físico que requiere del movimiento de 17 músculos alrededor de la boca y que representa una muestra espontánea de complicidad, satisfacción o alegría. ¿No es una palabra que merece perdurar? Imprescindible.

Trampantojo

Hay una forma especialmente refinada de 'fake news', una zona tibia en la que la realidad parece una cosa pero en realidad es otra. La sociedad actual es una sociedad de trampantojos. Una de las misiones del periodismo tal vez sea desvelar que, detrás de tantas imágenes bonitas y deseables, con frecuencia solo hay ladrillos y suciedad. Eso sucede en las redes sociales (algunas redes sociales un catálogo de trampantojos), en la política, en la mala prensa… Trampantojo. Cuidado con ver lo que no es.