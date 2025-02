En 1905, Boada, un pueblo de Salamanca de un millar de habitantes, saltó al debate nacional tras conocerse que sus vecinos habían enviado una carta al presidente de Argentina manifestándole su deseo de emigrar a ese país al quedarse sin tierras que labrar tras la ... decisión del Gobierno español de vender los bienes comunales del municipio a un rico terrateniente de la zona. Este hecho real llevó a los boadenses a ser tildados de «antipatriotas», un insulto que enfureció al entonces rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, quien se propuso defender la dignidad de los vecinos e interesarse por su causa.

Luis García Jambrina (Zamora, 63 años), escritor y profesor de Literatura en la Universidad de Salamanca, vuelve sobre estos hechos históricos para ficcionar el asesinato a puñaladas del nuevo dueño de las tierras de Boada y poner a don Miguel a investigar un crimen del que los vecinos son los principales sospechosos. Con ayuda del abogado Manuel Rivera y de Teresa Maragall, una joven anarquista, Unamuno inicia las pesquisas en esta primera aventura en la que Jambrina continúa la senda iniciada con sus 'Manuscritos', en la que es Fernando de Rojas, el autor de 'La Celestina', quien se mete en la piel del sabueso. 'El primer caso de Unamuno' (Alfaguara) es efectivamente la primera entrega de una saga detectivesca protagonizada por el intelectual bilbaíno, y de la que al menos habrá cuatro libros más.

-Pone a Unamuno a investigar un crimen como antes hizo con Fernando de Rojas, ¿y este cambio de pesquisidores?

-Llevaba tiempo con ganas de hacer una novela con Unamuno de protagonista y esa idea surgió cuando en 2021 publiqué el ensayo con Manuel Menchón sobre su posible asesinato ('La doble muerte de Unamuno'). En principio tenía en mente escribir una novela de Unamuno en París en el que él sería la víctima de una conspiración para asesinarlo. Hay cierta base real en ese hecho, pero luego le di la vuelta y pensé en una serie porque el personaje me parece tan complejo y con tantas facetas que no basta con una novela. El proyecto se plantea como una serie de novelas en diferentes momentos de la vida de Unamuno y de la historia de España en los que, llevado por distintas circunstancias, Unamuno se convierte en investigador.

-¿Qué rasgos de sabueso ve en un intelectual como Unamuno?

-Unamuno se pasó la vida buscando la verdad por encima de todo. Su lema era 'Antes la verdad que la paz'. Por buscar la verdad sufrió destierros, querellas criminales y hasta la muerte, según la hipótesis de su asesinato que mantenemos Menchón y yo. Y luego era una persona muy dotada e inteligente con gran capacidad de observación. Tenía rasgos que comparte con Sherlock Holmes, que además es un estricto contemporáneo de don Miguel. Los dos coinciden en el tiempo.

-En la propia novela cuenta que Unamuno leía escondidas a Conan Doyle…

-Si lo hacía a escondidas es que no trascendió, no está probado, jajaja. Pero era una persona con una curiosidad tan grande que no me extrañaría. ¡Y además podía leerlo en inglés!

-¿Qué le ha enseñado Miguel de Unamuno?

-Es un referente moral, ético y político, la persona insobornable que no se casa con nadie, que busca la verdad por encima de todo. Es el gran intelectual español del siglo XX y en este momento echo en falta un intelectual de su talla y valentía.

-En una pareja imaginaria entre Fernando de Rojas y Miguel de Unamuno, quién llevaría la voz cantante…

-¡Unamuno! Su carácter indomable no lo tenía Fernando de Rojas, que por su condición de converso tenía que ser una persona mucho más discreta. Formarían una pareja imbatible en ese terreno. Se complementarían muy bien, como Holmes y Watson, y como Don Quijote y Sancho. Unamuno tiene mucho de Holmes y de Don Quijote, los dos personajes más universales de la literatura. Su complementario en mi novela es el abogado Manuel Rivera.

-Si pone a Unamuno a investigar su propia muerte… ¿qué averiguaría de su posible asesinato?

-De hecho he imaginado esa historia. Unamuno anticipó su propia muerte y fue dejando pistas muy claras en las cartas que escribió en los últimos meses de su vida… Tenemos la resolución reciente del caso de Pablo Neruda, que parece confirmar que murió asesinado tras un estudio forense de sus restos. Si se hiciera algo similar con Unamuno se podría ver si sufrió algún tipo de envenenamiento o de estrangulamiento, porque no cabe duda de que en su muerte hubo una intervención ajena.

-Unamuno hoy… sería un agitador de las redes sociales, ¿tendría más 'haters' que 'followers'?

-Todo eso. El siempre trató de remover las conciencias, de hacernos pensar. No sería una figura cómoda. No daba respuestas, hacía preguntas porque lo cuestionaba todo, algo que echamos de menos hoy cuando vemos discursos muy ideologizados y mentirosos.

-¿Qué le preguntaría?

-Le preguntaría por la existencia de Dios. Y a partir de ahí entraríamos en otro tipo de preguntas como qué postura política mantendría hoy.

-¿Militaría en algún partido?

-No. Sería un agitador y para ser un agitador hay que estar fuera de la política. El no se casaba con nadie.

Despoblación en 1905... y en 2024

-La novela aborda un caso real, el ocurrido en Boada en 1905, que también refleja la despoblación del campo por la falta de oportunidades. 119 años después seguimos igual...

-Hemos empeorado. En aquel momento el pueblo de Boada tenía mil habitantes y ahora no llega a 300. Ahí está la prueba. Lo interesante es que Unamuno en aquella época era rector y se plantó en Boada, se interesó por el caso y se implicó en campañas que le costaron el rectorado. Ahora no tenemos personajes como Unamuno, que se preocupan y tratan de hacer algo para remediar esta situación.

-Hay un momento en el libro en el que Unamuno dice que «España es el reino de la farándula, la injusticia y la mentira»… ¿Seguimos ahí?

-Yo creo que sí. Eso es literal del propio Unamuno, y esas palabras tienen ahora más vigencia que nunca. La farándula y la mentira se han instalado en la realidad social y política hasta extremos que ni siquiera Unamuno fue capaz de imaginar.

-La ciudad de Salamanca vuelve a ser otra protagonista más de la novela… La Salamanca de 1905 es un contraste de monumentalidad y deficientes servicios básicos, como su pésimo alcantarillado, o como la describe en la novela: «Una señora noble a la que le huelen mucho los pies». ¿Ha perdido ese aura?

-No la ha perdido. Sigue atrayando a universitarios de todas partes. El problema es el turismo masivo. Salamanca va a morir de éxito. Es una ciudad contradictoria con esa grandiosidad de sus monumentos pero con servicios públicos que no están a la altura.

-Qué edificio salvaría de la ciudad del Tormes si solo pudiera salvar uno…

-El edificio histórico de la Universidad, el de las Escuelas Mayores, el de la famosa fachada, donde se conservan las aulas hasta en la época de Fray Luis de León. Es una maravilla.

-Usted lleva más de treinta años dando clases en la Universidad… ¿ha notado esa falta de interés entre el alumnado, tal como denuncian algunos profesores?

-Hay un cierto deterioro de la educación, el nivel ha bajado, se nota en la caligrafía, en las faltas de ortografía… los informes Pisa también lo señalan. Pero discrepo en la interpretación. Más que interés lo que falta en los estudiantes es motivación, que en el estudio es fundamental porque exige disciplina. Los estudiantes no están motivados porque, dicho de manera rápida, no hay futuro. El futuro para los jóvenes es incierto. Antes el estudio nos permitía el ascenso social, cultural, el ascenso del conocimiento…pero ya no. Por eso es lógico que no estén motivados. Sin motivación no hay pasión. Y los diferentes Gobiernos que hemos tenido han descuidado la educación, que sigue deteriorándose.