El último de la era dorada del 'pulp' español

Se llama Antonio Vera, pero en realidad alcanzó la fama con otro nombre: el de Lou Carrigan. Perito mercantil de formación, oficio que desarrolló en la Barcelona de la postguerra como empleado de banca, su auténtica personalidad escondía a un escritor de prolífica trayectoria y elegante estilo. Hoy es un venerable abuelo que combate los achaques de la edad cuidado por su mujer, Pepita, y por sus dos hijas, desde su piso en el Eixample barcelonés, donde atesora unos cuantos atributos que hablan de su excepcionalidad, poco conocida: bajo ese pseudónimo de Lou Carrigan, es autor de más de mil novelas, la mayoría enrolado en la escudería Bruguera, la legendaria editorial de la España del desarrollismo que contribuyó a divulgar el placer de la lectura entre una sociedad poco habituada a semejante placer. Son las novelas del género 'pulp', según la terminología anglosajona que las encuadra. Novelas policiacas y del oeste, sobre todo. Novelas de consumo masivo durante su época dorada, en los años 60 y 70 del pasado siglo: un legado al que nuestro héroe contribuyó con una fértil producción junto a compañeros como Silver Kane o Keith Luger.

Alistados en aquel sistema que mezclaba la literatura con el estajanovismo, se escondían bajo la consideración peyorativa que suele merecer la cultura más popular auténticos maestros de la escritura, que conviven mal con esa aureola despectiva que a menudo se emplea para describir esta clase de novelas. Vera y sus compañeros de quinta fueron por el contrario los artífices de un modélico desempeño, de índole industrial, donde también habitaba el talento que acreditaban autores como nuestro Carrigan, el último de su estirpe. A punto de cumplir 90 años, merece tal vez un reconocimiento superior, similar el que tuvo entre sus lectores cuando estaba en activo. Una fama anónima: le leían pero no sabían quién era.

Ficción 500 Novelas policíacas La mitad de las más de mil novelas que Antonio Vera firmó como Lou Carrigan fueron de índole policial, protagonizadas por una inesperada heroína: la periodista y espía bautizada como Brigitte Monfort, alias 'Baby'. Se trata de su criatura de ficción más querida.

Su historia tiene algo de homérica, un perfil que comparte con los autores citados y con otros como Marcial Lafuente Estefanía, el más conocido de aquel linaje de escritores que hicieron carrera mediante un perfeccionado engranaje productivo: las leyes del capitalismo aplicadas a las bellas artes. Carrigan (Vera) era un empleado de banca barcelonés que se inició en ese oficio en 1953 pero que apenas cinco años después ya había saltado al otro lado del espejo: nunca volvió a su antiguo oficio. Huyó de una colocación estable por un mañana incierto, una carrera de fondo hasta alcanzar la celebridad y los emolumentos que garantizaran su futuro y el de su familia, desde aquella obra titulada 'Un hombre busca a otro hombre': una novelita del Oeste que le sirvió para debutar como literato. Luego llegarían las más de mil obras que entregó a la imprenta, siempre dentro de esos géneros que habrá quien llame menores. El sugerente Far West, las evocadoras novelas de aventuras o sus favoritas: las policiacas.

'Baby', su heroína

A este último género se entregó Vera con especial dedicación, como explican sus hijas Isabel María y Elena. Antonio, delicado de salud, accede a contestar al teléfono con una débil voz que se viene arriba cuando el periodista le explica el porqué de la llamada y aprovecha entonces para presumir de su ingente producción. Por ejemplo, de las piezas que protagonizó su inolvidable Brigitte Monfort, la espía y periodista apodada 'Baby', heroína de 500 novelas muy avanzadas para su tiempo: creaciones donde la mujer exigía un espacio superior al que era norma en la sociedad de entonces, adoptando un rol inspirador para quienes luego le siguieron en el arte de alumbrar novelas donde congeniara la aspiración a la alta literatura con las exigencias de producción propias de la casa Bruguera.

En realidad, esa parte de su obra se canalizó a través de otra editorial, Casa Monterrey, establecida en Río de Janeiro. Ahí reside otra de las señales diferenciales del oficio de Carrigan y compañeros de linaje: la exportación de sus ficciones hacia América Latina les permitió desarrollar una productiva carrera, casi en paralelo a sus respectivas trayectorias en España, rindió jugosos beneficios para sus editores y ampliaron para Carrigan y demás escritores su espectro de lectores, que dejaron de contarse por miles. Fueron millones de personas quienes en los países de habla hispana se dejaron seducir por las andanzas de los personajes que salían de la imaginación de don Antonio, que a mediados de los 60 era ya una referencia consolidada en el panorama español del sector y veía cómo se materializaba aquel sueño del que sólo participaba a sus más íntimos: lejos de ese porvenir previsible que le aguardaba como una pieza más del entramado bancario, él quería ser escritor. Y desde que con seis años ya se inventó a su primera criatura (un monigote de tebeo llamado 'Pepe el lavoso'), nunca dejó de fantasear con convertirse en quien acabó siendo: el Lou Carrigan que pasó de admirar a José Mallorquí y su mítico El Coyote, a ser capaz de encontrar su propia voz. Un estilo muy original, adictivo. Con amplio sentido del humor, buena mano para crear personajes magnéticos y mejor olfato para uno de sus rasgos más destacados: la modélica composición de tramas y subtramas, donde se nota que había bebido de las mejores fuentes de la historia de la literatura.

«Mi padre admiraba a Cela, Gabriel García Márquez, Maugham… Y también a Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez», dice su hija Isabel María. Maestros que influirían en el tono que Carrigan confería a sus creaciones, basadas en la maestría con que manejaba un elemento clave para que se convirtieran en un popular producto de masas: el arte del diálogo, que acabó por otorgarle ese sello tan particular que era su aspiración más profunda. La originalidad. «No aspiraba a parecerme a nadie», confiesa.

Prueba superada. Con el paso del tiempo, aquel jovencito que se destetó como escritor en las desaparecidas editoriales Ferma y Rollán, acabó fichando por el buque insignia de su profesión, Bruguera, a la que entregó sus mejores años.

Un autor feliz

Aunque sus hijas lo recuerdan como un escritor minucioso, también observan que fue siempre un autor feliz, a quien las pesadillas del folio en blanco rara vez le acechaban. Como escritor fue dueño de un cierto orden organizativo, nada obsesivo, que puso al servicio de una febril fantasía para ir cumpliendo con las cláusulas de aquellos contratos leoninos de su casa editorial. «He podido vivir bien de esto, pero es una profesión no demasiado bien pagada», apunta. Y luego repasa la interminable relación de obras que alumbró en su época más fecunda («Además del oeste y policiacas, escribí de espionaje, de guerra, de ciencia ficción y de terror», recuerda) antes de detenerse de nuevo en su querida espía 'Baby', su criatura predilecta, y anotar otro rasgo de su increíble producción literaria: «También escribí colecciones de artes marciales».

¿Artes marciales? Sí, artes marciales: resulta que Vera, además de transformarse en Lou Carrigan, se las ingenió para desplegar una reconocida carrera como deportista. Cinturón negro de judo y ejemplar atleta, en la disciplina de lanzamientos: sobre todo, jabalina y martillo. Una práctica que no abandonó hasta hace diez años, cuando se quebrantó su salud y le obligó a permanecer en casa más tiempo del que le gustaría a su espíritu inquieto. El hogar de Barcelona donde atiende las llamadas mientras repasa su asombrosa vida y confirma su condición robinsoniana: es el último superviviente de una histórica epopeya que le dejó un enorme reconocimiento popular, con un punto amargo. «Todavía tengo libros que siguen inéditos», informa. Luego presume de haber visto en el cine representadas hasta seis películas basadas en sus novelas y contesta con media sonrisa cuando le preguntan por esta curiosidad:

– ¿De dónde salió lo de llamarse Lou Carrigan?

– La verdad, no me acuerdo. La editorial nos pedía que eligiéramos nombres ingleses y supongo que yo estaría pensando, buscando la inspiración, y se me ocurrió eso.

Una historia entre la literatura y la industria Se llaman 'pulp' en el idioma de Quentin Tarantino a las novelitas de precios contenidos, muy populares en el mercado anglosajón, que con esa apelación recordaba también lo barato de su manufactura: una escasa calidad material, pulpa de papel de magro valor, que sin embargo escondían un tesoro. Sus fieles lectores, algunos de los cuales se iniciaron en esa actividad en la España en blanco y negro del franquismo, encontraron en la factoría Bruguera (porque funcionaba así, según las leyes de toda producción industrial) un universo inesperado, prometedor. Un mundo de héroes crepusculares, bellas damiselas, malvados dibujados a gruesos trazos... Tramas adictivas, resueltas casi siempre con un afilado toque irónico, un punto descreído. Analizarlas bajo el código de la alta literatura es un ejercicio ocioso porque ni Lou Carrigan ni Silver Kane ni Keith Luger ambicionaban el Nobel: se conformaban con vivir confortablemente remunerados y dejar un jugoso 'copyright' a sus herederos, entregados a un oficio que fue también su pasión. Y sin embargo... Sin embargo, bajo sus alias se ocultaban autores de un magnético estilo, muy apreciable. ¿Baja literatura? Esa es una etiqueta dudosa. El abogado valenciano Miguel Olivares, Keith Luger para la ficción, era un cuidadoso lector de la mejor literatura universal. Que además fuera un autor casi tan prolífico como Carrigan (falleció prematuramente, a punto de publicar su novela número mil) no estaba reñido con un admirable nivel como novelista, dueño del código marca de la casa: Bruguera alistó a los miembros de su escudería, como el también abogado Francisco González Ledesma (el Silver Kane citado), bajo el mandato de aspirar a un nivel literario que sellara la fidelidad de sus lectores. Cantidad y calidad. Un caso de éxito ni muy conocido ni demasiado estudiado.

