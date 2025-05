Wyoming ya no está enfermo y cuenta qué le pasa en su regreso a 'El Intermedio'

redacción Martes, 31 de mayo 2022, 12:42 Comenta Compartir

Misterio resuelto. El gran Wyoming regresa a 'El Intermedio' tras ser padre de una 'criaturita'. Y la criatura no es otra que una piedra en el riñón. Ese es el motivo de la ausencia por motivos de salud del presentador y así lo contó él mismo en su reaparación en el programa de anoche.

«La semana no pude presentar el programa por ella, he sido padre de una criaturita. Me refiero a una piedra en el riñón, y he estado varios días intentando expulsarla de mi cuerpo», en su tono habitual, Wyoming tiró de humor para contar lo mucho que duele un cólico. «Y os puedo asegurar que duele mucho», dijo.

Aclarando incluso si el proceso de traer una piedra al mundo fue por cesárea o parto natural. «Al final no fue por cesárea, salió por parto natural y puedo asegurar que duele mucho, pero compensa». Padre orgullo aseguró que es clavadita a él: «Tenemos la misma 'cara-dura».

No se olvidó de sus fieles seguidores y quiso agradecer a todos aquellos que se han preocupado por su salud en un día en el que el cómico celebró la gran noticia: «¡La noticia del día es que estoy vivo!»

