J. Moreno Jueves, 22 de agosto 2024, 00:06 Comenta Compartir

Repite una edición más para valorar el talento de otros. El actor y humorista Florentino Fernández (Madrid, 51 años) vuelve a la décima edición de 'Got talent', que Telecinco estrenará en las próximas semanas, donde compartirá mesa con la 'socialité' Tamara Falcó, la novedad de la nueva temporada. «Tiene sentido del humor, educación y es muy observadora», dice sobre su compañera en el formato que produce Fremantle.

-La novedad en la edición de este año es Tamara Falcó.

-Es una mujer con mucho sentido del humor y educada, muy sensible y además muy observadora. A estas alturas de la grabación de las audiciones de 'Got talent' ha dicho más veces no que yo. Tamara es sincera y totalmente implacable, y mola por eso. En mi primera edición, yo no sabía ni dónde sentarme, ni qué tenía que hacer, pero ella se ha integrado bien. Además, tiene de vecino a Risto Mejide. Yo, desde el ala este de la mesa de los jueces, los veo muy bien y, sobre todo, son compatibles entre ellos. A lo mejor los demás somos un jurado más blando, porque metemos más matices dentro de lo que es un artista actuando en un escenario tan importante. Vienen con muchos nervios, pero ellos son muy críticos en ese sentido y bueno, pues ya estamos Paula Echevarría y yo para suavizar un poco la cosa.

-Tiene la benevolencia del cómico que empezó desde abajo y que ha recibido muchos noes en su carrera profesional. ¿Va a ser más exigente en la nueva temporada?

-En mi vida normal no suelo ser muy duro. Soy muy crítico, es verdad, pero todos los artistas que vienen se merecen un respeto muy grande. Luego puedes criticar a artistas que presentan algo que a lo mejor no tiene coherencia o que está falto de ritmo. Pero en general toda la gente que viene se merece el respeto porque están en 'Got talent'. Es un escenario tan importante, tan mediático, que yo creo que lo mínimo es escuchar, ver e intentar mejorar lo que has visto bajo tu criterio.

-¿Con un tono más cómico los participantes asumen mejor el no?

-Sin duda, porque yo creo que el humor es algo indispensable en nuestra vida. A mí siempre me ha acompañado en las situaciones más delicadas y también en las más celebradas. La vida sin humor es bastante triste, de hecho hasta Risto tiene sentido del humor (risas).

-¿Nunca se ha ido a casa pensando que se ha equivocado con un veredicto?

-En la temporada pasada me pasó un par de veces, pero no me ha vuelto a ocurrir. Cuando tienes en la cabeza el hecho de ser sincero y decir lo que piensas aunque no le guste al artista, creo que haces las cosas bien. Creo que deben ser críticas constructivas y, sobre todo, decir tu punto de vista y cómo se puede solucionar. Pero lo más sorprendente de esta décima temporada es que es la vida misma. Da igual las ediciones que hagas porque 'Got talent' es un reflejo de la vida.

-¿Usted qué talentos tiene?

-Yo tengo muchos talentos, lo que pasa que la magia de la televisión es saber formatear los talentos que tú tienes. La televisión sí que te exige un lenguaje en el que está implícito la imprevisibilidad y el ritmo. Es importante que las cosas ocurran, no rápidas, sino con ritmo.

-De todos los programas en los que ha participado, ¿a cuál volvería?

-A mi 'MasterChef' me ha gustado mucho. También 'Got talent' y me flipó 'El desafío' o 'Tu cara me suena'. Son grandes producciones que han pasado por mi vida y que estoy encantado de que así sean. A mi mujer le digo que es el último programa que hago y no creo que haya otro que me mole para hacerlo. Y de repente, llega otro en el que disfruto.

-¿Y le piden por la calle que vuelva 'El informal'?

-Supongo que habrá gente que le gustaría que volviera, pero hay muchos programas. Creo que sería muy complicado hacerlo, pero es que no puede volver. Me gustaría que vuelva en el mundo de mi imaginación, pero en el real es imposible.