La vida en una canción

Luz Casal y Xoel López protagonizan una de las entregas de 'El poder de la música', programa que prepara Movistar para este otoño. Luz Casal y Xoel López participan en 'El poder de la música', un formato de Movistar que trata temas como la infancia, el desarraigo y la superación

La música es una manera muy bonita de contar historias», comenta José María Clemente, guionista de 'El poder de la música' (Movistar), en un pequeño estudio situado en el centro de Madrid. El programa, pensado para otoño de este año, cerrará la trilogía que abrió hace dos años 'Pop. Una historia de música y televisión', y siguió 'Canciones que cambiaron el mundo'. Ahora son los propios personajes los encargados de contar las historias.

Aunque el formato también llega para «saldar la deuda», según dice Clemente, de la música en televisión, y para que «la gente se olvide de ese mantra de que la música no da audiencia». Los temas que trata son la infancia, el desarraigo, la revelación y la superación, y en cada uno hay tres personajes que conectan su vida personal a un grupo o una canción. En total, doce historias relacionadas con la música. Una de ellas, la de Luz Casal, a quien minutos antes el cantante Xoel López le sorprende con una versión de 'Have you ever seen the rain', de Creedence Clearwater Revival, uno de los muchísimos referentes de la artista gallega.

«La música es desde Tchaikovsky a Janis Joplin pasando por La Niña de los Peines», dice Casal

Otro de los participantes son el actor y melómano Julián López, la nadadora paralímpica Teresa Perales, Mikel Erentxun, 'La Habitación Roja', o Ariel Rot, que se enamoró de los 'Rolling Stones' cuando llegó a España huyendo de la dictadura argentina.

«Las grabaciones siempre tienen ese punto un poco bizarro, en el sentido de que te pones a cantar una canción de golpe. Y luego paras, y luego cortas. Eso es lo que tiene la televisión, pero al mismo tiempo no me puedo quejar, porque que haya música en la televisión ya me parece muchísimo», dice Xoel López, que sale en varios capítulos del programa musical. Para el gallego «falta música en la televisión», y asegura que de pequeño descubrió muchos grupos gracias a la pequeña pantalla, que todavía hoy «tiene mucho poder» aunque se hayan multiplicado las formas de consumir música. Sin embargo, pese a lo extrañas y difíciles que pueden resultar esas grabaciones, el coruñés no dudó en ningún momento al 'atacar' 'Have you ever seen the rain' para su paisana Luz Casal. De hecho, ni siquiera se preparó la canción antes de llegar al estudio, porque la tiene muy incorporada, y confiaba en que le «fuese a salir». «No es lo mismo que cuando te aprendes una canción para algo, que siempre la tienes un poquito más verde y es como que no estás en casa. Y yo, cantando aquí, sí que me he sentido como en casa», finaliza.

«La música es una»

Y en esa misma casa y desde el otro lado del cristal, Luz Casal, permanece de pie ante la canción de Creedence, que para ella «ha tenido una importancia grandísima» pero que no se había atrevido a pedir. Ni esa ni ninguna otra. Para ella, «la música es una», «y ahí puede estar desde el concierto para piano nº1 de Tchaikovsky, a Janis Joplin, pasando por La Niña de los Peines, y mezclado Muse, o toda la década de los 90, con todos los grupos de Seattle».

La artista también reivindica la falta de música en televisión, y aplaude la existencia de «programas que dan oportunidad a la gente, como los conciertos de Radio 3 o 'La hora musa' (La 2)». De esta manera, llega ahora 'El poder de la música', porque, como dice Luz Casal, «aquí se habla del flamenco como algo distintivo, pero no puedes escucharlo casi en ningún lado». «No puedes ver a un cantaor en un programa de televisión salvo que se rompa una pierna, la cabeza y el tronco».