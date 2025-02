Comenta Compartir

Lo mejor de la televisión en esta primera mitad de las navidades no ha estado ni en los cansinos y repetitivos programas de TVE, ni siquiera en los habituales y empalagosos bodrios de Antena 3 o Telecinco, sino en una tele autonómica, con una retransmisión ... en directo el 23 de diciembre. Estoy hablando de la catalana TV3 y de la retransmisión que hizo de 'El vicio de cantar', el último concierto de la gira de despedida de Joan Manuel Serrat. Palabras mayores. Un artista único, icono de varas generaciones, desde los años 60 del pasado siglo hasta la actualidad. Supongo que llegados a este punto, a quienes no vieron sus últimos conciertos, o los espectadores del resto de España, estarán arrancándose los pelos por no haberlo pillado hasta este viernes. Si tienen Movistar Plus+ o alguna otra plataforma que disponga de la señal de las teles autonómicas como TV3, aún puede recuperarlo. Recuerden, se pudo ver el día 23.

Realmente quienes deberían estar tirándose de los pelos deberían ser los responsables de las programaciones de los demás canales, dejando pasar una ocasión única que habría hecho felices a millones de españoles. ¿Para qué sirven esos directivos aparte de para calentar una silla y embolsarse un pastón? No voy a recalcar la calidad y sensibilidad de esa gira que comenzó el pasado año en Nueva York y que tras recorrer España y Latinoamérica siendo portada de innumerables periódicos, finalizó este día 23 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Un recorrido vital y artístico de Serrat, desde 'Canço de matinada' o 'La tieta' a las 'Nanas de la cebolla', 'Una guitarra' o 'Fiesta'. Inolvidable. Y lástima de las televisiones generalistas. Ya verán como este fin de año volverán con lo mismo: basura.

