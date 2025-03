Bye, bye, Vasile

Comenta Compartir

Estamos a punto de comenzar a vivir una nueva era, televisivamente hablando, que en lo demás ya no me atrevo a aventurar nada. Paolo Vasile, ... el capo de Telencinco, se va. Es una despedida a largo plazo porque por lo menos hasta febrero no se producirá el relevo. Parece ser que los fracasos de estos últimos meses tienen la culpa. Ojo, no fracasos de audiencia, que eso relativamente da igual, aunque sea un efecto colateral, sino el de la inversión publicitaria. Parece que los 'slots' (por usar un término aeronáutico) que tenía Telecinco para poner anuncios, ya no estaban tan repletos como antaño, y el tinglado comenzaba a resquebrajarse.

¡Ah! Qué tiempos aquellos cuando en la era de Felipe González se anunció que íbamos a tener televisiones privadas, y todos discutíamos si era mejor un modelo serio como el británico o el caótico italiano. Ya saben ustedes quién ganó. Y hubo algún momento en que no solo Telecinco, sino también Antena 3, estaban dirigidas por italianos y el idioma de ese país era el más común en los despachos. Me dirán ustedes, y tendrán razón, que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y que otro vendrá que bueno le hará. Pero en estos días permítanme imaginar una Telecinco sin 'realities', sin mamachichos, sin famosillos sin oficio ni beneficio, sin islas de no se qué o sin hermanos de no sé cuántos. Que esas discusiones de verduleras (por supuesto, con todo respeto a las verduleras, que son mucho más sabias que quienes pueblan los 'Sálvame' de frutas y verduras) desaparezcan de nuestras pantallas. Me seguirán diciendo que peco de iluso. Es posible, pero ya han visto en la política británica, entre una lechuga y la ya ex primera ministra británica Liz Truss, ha ganado la lechuga.

