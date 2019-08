Última temporada de 'The Affair'

Movistar estrena mañana, a la vez que en Estados Unidos, la última temporada de la serie 'The Affair' en su canal dedicado a las series (Movistar Series). Creada por la 'showrunner' Sarah Treem ('House of Cards'), la ficción explora los efectos emocionales y psicológicos de una aventura que destruyó dos matrimonios y de un mismo crimen que las une. Esta quinta temporada, que hace una crónica de las consecuencias de los horribles acontecimientos de la temporada anterior, cuenta con la incorporación de Anna Paquin, ganadora de un Óscar ('The Piano') y un Globo de Oro ('True Blood').