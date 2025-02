TVE saca partido a la película alemana de la sobremesa del fin de semana

R. C.

Son las cuatro de la tarde de un sábado cualquiera. La familia acaba de comer y espera el café viendo la previsión meteorológica que se ofrece después del 'Telediario'. Una vez finalizada, y casi sin pestañear, comienza la película de la tarde replicando el mismo esquema que la semana anterior y la anterior: paisajes agradables, aldeas pequeñas, personajes carismáticos y una historia de amor que, pese a que arranca con una cierta dosis de dramatismo, siempre acaba con un final bonito que gusta a la abuela y al nieto. Es la fórmula del 'telefilme' alemán que desde hace casi ocho años triunfa en las tardes del fin de semana de La 1, convirtiéndose ya en un clásico de la pequeña pantalla.

Fue en 2014 cuando TVE intentó buscar su hueco con un tipo de ficción más blanca y evasiva que se alejara del 'thriller' que emite Antena 3 a la misma hora, con gran éxito de audiencia también, en su contenedor 'Multicine'. Mientras que la cadena de Atresmedia lleva apostando desde hace casi dos décadas por 'tv movies' más oscuras, con secuestros, asesinatos o mujeres en peligro, la corporación pública arriesgó con un contenido cien por cien alternativo: bodas, divorcios, reconciliaciones, historias de superaciones. Con gente guapa y, normalmente, adinerada. Tampoco faltan luz y color en las producciones, porque nunca salen paisajes nublados en estos habitualmente grises parajes de Centroeuropa. Y siempre es verano para hacer que la compañía a la siesta sea del todo agradable. Su cuota de pantalla se mueve entre el 10% y 12% de 'share', con cerca de 1,2 millones de televidentes, superando así a la media de la cadena, que en mayo estuvo en un 9,5%.

Cuando iniciaron el experimento desde TVE señalaron que este producto, «en relación calidad-precio», encajaba a la perfección en La 1. Los directivos notaron en la audiencia un cierto agotamiento de otros filmes más intensos, principalmente americanos, que se ofrecían a esa hora. Aunque contaban con actores conocidos, generalmente eran repeticiones de pases de películas comerciales que los espectadores ya habían visto en más de una ocasión. Los estrenos de las grandes 'majors' se dejaban para el 'prime time', al tiempo que el cine español mantenía su cuota en espacios ya veteranos como 'Cine de barrio', 'Versión española' o 'Historia de nuestro cine'.

A lo largo de un año, se estima que La 1 emite casi 300 títulos en su programación. Los domingos, por ejemplo, se emiten de seguido tres producciones de este tipo. Su duración no es excesiva y la flexibilidad para la emisión, algo muy bien valorado para los programadores, tampoco. Los artífices de este rentable éxito son las productoras Frankfurter Filmproduktion New Media (FFP New Media) y Bavaria Fernseçhproduktion GmbH. Los 'telefilmes' son vendidos para su emisión y su posterior distribución por la televisión pública alemana ZDF, llegándose a firmar acuerdos con otros países tan dispares, como México, Malasia o Marruecos.

Misma temática

Las producciones no cuentan solo con la misma uniformidad en la grabación, sino que comparten reparto de actores. También hay ciclos que mantienen un nexo en común aunque las historias, a priori, son diferentes. Es el caso de las películas enmarcadas con el título 'Un verano en…', que están ambientadas en ciudades de todo el mundo a las que los protagonistas acuden para vivir las vacaciones de su vida. Entre esos lugares están Oxford, Amberes o Salamanca, donde se grabó una de estas películas en 2019. La cinta 'Un verano en Salamanca', que cuenta la historia de dos hermanas que van a la provincia para ayudar a restaurar una ruta tradicional, se ha ofrecido ya varias veces por el primer canal de TVE.

Otro de los clásicos son las historias basadas en las novelas románticas escritas por la inglesa Rosamunde Pilcher, un ciclo que se inició en 1993 en Alemania y que todavía reúne a millones de espectadores ante el televisor. Tanto es así que la cadena pública ZDF y la autora recibieron el premio British Tourism por la promoción turística de Cornualles y Devon donde se grabaron las películas para televisión, llegando a recibir hasta 250.000 alemanes al año.

Desde el lunes, además, La 1 prueba a diario las 'tv movies', en horario de sobremesa, mientras espera la llegada del Tour de Francia y la Vuelta a España. En este caso, la cadena está optando de momento por productos estadounidenses y canadienses, pero con una audiencia inferior que sus 'rivales' alemanes.

Temas

Televisión