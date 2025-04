TVE emitirá el Mundial de fútbol femenino

Daniel Roldán Madrid Miércoles, 14 de junio 2023, 20:22 Comenta Compartir

El Mundial de fútbol femenino, que se celebra entre el 20 de julio y el 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda, se podrá ver en RTVE. La FIFA y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunciaron este miércoles el acuerdo para retransmitir esta competición en 34 territorios europeos a través de las televisiones públicas. De esta manera, el máximo organismo futbolístico mundial consigue que los encuentros se puedan ver también en Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia, países en donde ninguna televisión había colmado las expectativas económicas de la FIFA.

El horario de los encuentros –por la mañana o de madrugada– y la época del año hicieron que las compañías privadas no apostaran por este torneo para ofrecerlo en sus contenidos estivales, ya que la rentabilidad a nivel de publicidad y de espectadores no iba a ser excesiva. Por su parte, la FIFA se arriesgaba a que no se viera el torneo en los cinco países más poblados de Europa y con algunas de las ligas femeninas más potentes. La única solución viable era ampliar el acuerdo con la UER, que también incluye el compromiso «de retransmitir de forma regular contenido sobre fútbol femenino incluso después del torneo».

De esta manera, ARD/ZDF (Alemania), BBC/ITV (Reino Unido), France Télévisions (Francia), RAI (Italia) y RTVE emitirán el fútbol. En el caso de la televisión pública española, retransmitirá 25 partidos del torneo, uno por día incluyendo todos los encuentros que dispute la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final. Los primeros partidos que jugará España serán todos en Nueva Zelanda: el 21 de julio en Wellington, contra Costa Rica; el 26 de julio en Auckland, contra Zambia, y el 31 de julio, de nuevo en Wellington, contra Japón.