Las televisiones autonómicas se reivindican ante las plataformas

j. moreno Madrid Viernes, 10 de junio 2022, 00:09 | Actualizado 00:15h. Comenta Compartir

En un momento de globalización y digitalización de contenidos, con la consolidación de las grandes plataformas de 'streaming' en nuestro país, como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video, las radiotelevisiones autonómicas compiten con las mismas armas con las que fueron creadas una vez se afianzaron las costuras del estado descentralizado: la proximidad, el servicio público y la apuesta por la inmediatez gracias al directo. «La pandemia nos ha puesto en un sitio fundamental por la gestión de la cogobernanza entre Estado y CCAA, como principal elemento de información de la resolución de las medidas que tenían foto autonómica. Hemos crecido y han funcionado nuestros informativos», presumió el presidente de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Andoni Aldekoa.

El máximo responsable del conjunto de radiotelevisiones regionales presume de un número: «Sufrimos la incertidumbre y la volatilidad de los datos, pero la FORTA va a tener buenas audiencias este año. Somos tercer-cuarto referente compitiendo con TVE». En abril, por ejemplo, empataron con un 8,3% de cuota de pantalla con La 1, aunque la distancia se aumentó a favor del primer canal estatal en mayo (9,5%) gracias a la emisión de Eurovisión y los grandes eventos deportivos.

Entre televisiones autonómicas también hay disparidad de resultados. La catalana TV3, por ejemplo, es líder en su territorio (13,9% en el mes anterior) frente a la valenciana À Punt (3%), la menos seguida. Entre medias, Aragón TV (10%), TVG (9,6%), ETB2 (9%), Canal Sur (8,1%) o TPA (7,8%), mientras que Castilla-La Mancha Media (6,7%), Telemadrid (5,5), Televisión Canaria (5,2%), La 7 de Región de Murcia (5,2%), IB3 (5%) o Canal Extremadura TV (4,8%) cierran la parte baja de la tabla, según Barlovento Comunicación.

El desafío más inminente para la FORTA, según Aldekoa, está en hacer frente a la «globalización y digitalización» en el entorno audiovisual, que está desarrollando su transformación «con rapidez» por el predominio de las plataformas y «la evolución que van a tener». «Nos afecta el cambio total en el comportamiento de la sociedad y de las nuevas generaciones, en lo que se refiere al consumo. Lo que se está haciendo hasta el momento se está tambaleando. Tenemos futuro, pero el que se quede quieto, lo va a tener muy complicado», avisó durante un desayuno organizado ayer por Nueva Economía Fórum en Madrid.

Porque ver televisión ya no es sentarse delante del sofá situado en el salón familiar. Las series, el entretenimiento e incluso géneros como el 'reality show', se pueden consumir a través de un teléfono móvil mientras estás sentado en el transporte público. Un «reposicionamiento del mercado» al que FORTA, según Aldekoa, no puede mirar hacia otro lado. Apuesta por trabajar por la «generación de contenidos», que en un 40-45% ya no se siguen a través del consumo lineal, porque cada vez los canales tradicionales irán reduciendo su importancia ante la fragmentación de los espectadores. «La consolidación de la audiencia va a venir por las sumas de los dos consumos», adelantó. Y puso el foco, precisamente, en la población más joven ante el temor de un «desapego» a su televisión autonómica pública si no hay una adaptación al nuevo panorama mediático. «Necesitamos conectar a los jóvenes y arriesgar en ciertos momentos», reclamó.

Alianzas con plataformas

Por ello, el también director general de EITB abogó por las alianzas con plataformas, «unas conversaciones» de trabajo compartido «que están yendo bien», para generar productos atractivos para jóvenes que permitan reivindicar y no perder la identidad propia de cada autonomía. «Está pasando en Europa. Hay predominio de OTTs que no son europeas. Todas son americanas. El problema no es la tecnología, sino los contenidos que vienen», apuntó.

En este sentido, Aldekoa defendió el valor de las televisiones autonómicas «para la cultura, la industria y el relato democrático». «En definitiva, para el conjunto de los ciudadanos», añadió después. El responsable de FORTA aclaró además que «la financiación de las televisiones públicas en el Estado es la mitad que en Europa» y que las cadenas regionales cuentan con un presupuesto de 1.100 millones de euros entre todas y unos 8.000 trabajadores. «Cada uno de nosotros somos parte del ecosistema de hubs regionales y autonómicos en el ámbito audiovisual. Somos un elemento de generación de industria y de impacto en cada uno de nuestros territorios», añadió, para también destacar el mantenimiento de la publicidad en estos medios, que sirven de plataforma para «garantizar mercados de consumo local».

Temas

Televisión