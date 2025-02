Telecinco tropieza con el regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes

J. Moreno Sábado, 10 de agosto 2024, 00:24 Comenta Compartir

En Telecinco había ganas del regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes. El presentador vive uno de sus mejores momentos profesionales en Mediaset, donde se ha reafirmado como el profesional con más formatos en pantalla. Tras unos meses alejados de la cadena, coincidiendo con la cancelación de 'Sálvame' y 'Cuentos chinos', y que el comunicador aprovechó para tomarse unas largas vacaciones, Vázquez volvió a la sobremesa con 'El diario de Jorge', un 'talk show' inspirado en 'El diario de Patricia' que emitió Antena 3 hace dos décadas (de hecho, lo realiza la misma productora y cuenta con parte del equipo original). Pero, después de nueve entregas emitidas, no ha cautivado a la audiencia.

Desde Mediaset confiaron en que el regreso del programa de testimonios, con personajes anónimos alejados del salseo que salpica a otros formatos de la parrilla, era el contenido para remontar una franja en la que Telecinco estaba acostumbrada al corazón. También se encomendaron a Jorge Javier, uno de los presentadores más queridos por el público y que acababa de cerrar en el 'prime time' una de las ediciones más exitosas de 'Supervivientes'. Sin embargo, los astros no se alinearon. 'El diario de Jorge' anotó el jueves su peor audiencia: un 6,6% de cuota y apenas 582.000 espectadores. Le ganó holgadamente el serial de Antena 3 'Sueños de libertad' (12,7% y 1.143.000 seguidores), pero también la gimnasia rítmica de los Juegos Olímpicos en La 2 (7,1% y 594.000) y 'Todo es mentira' de Cuatro (6,5% y 560.000) le plantó cara.

'El diario de Jorge' se estrenó el lunes 29 de julio con un dato esperanzador, porque mejoró ligeramente los resultados de 'Así es la vida', el programa antecesor. Un 9,4% de 'share' y 873.000 espectadores conectaron con el debut del 'talk show', en un día en el que los Juegos Olímpicos ya empezaban a destacar las audiencias de TVE. Sin embargo, en una semana, con la misma competencia, el formato de Telecinco se desplomó el viernes de 2 agosto a un 7,7% y poco más de 696.000 fieles. En las últimas cuatro entregas emitidas, solo la del miércoles 7 logró superar el 7% de cuota.

Aunque las audiencias no son lo suficientemente prometedoras, su presentador se muestra contento con el desarrollo del programa. Confesó los nervios que pasó en el estreno del primer programa, algo que no sentía desde hace años. Y señaló a los Juegos Olímpicos -en parte no le falta razón- como el culpable de los bajos números de su espacio. «Me tranquiliza saber que solo nos quedará por sufrir otra semana más de Juegos. Lo pienso fríamente y casi lo agradezco. Así podemos ir rodando el programa. Ajustándolo, engrasando elementos. Y yo puedo ir haciéndome tranquilamente con la mecánica», escribe en su blog de Lecturas.

El comunicador catalán se aferra al final del evento deportivo para conectar con la audiencia que anteriormente sí le seguía masivamente por las tardes con 'Sálvame'. ¿Cambiará el público de La 1 a Telecinco desde el lunes? Está por ver. De momento, 'El diario de Jorge' no ha parado de mermar sus datos, con críticas no muy favorables hacia un espacio que recuerda a la televisión de la década de los 2000. Pero Jorge Javier insiste en su satisfacción: «En una semana hemos progresado más que adecuadamente». Recomienda alejarse de las redes sociales y pide tiempo. Unos cien días, según estipula, como los que se les da a un gobierno que acaba de llegar al poder.

Desplome general

Lo cierto es que Telecinco está sufriendo fuertemente el impulso de La 1 gracias a las grandes citas deportivas. La cadena pública arrancó agosto con un potentísimo 15,6% de cuota de media en sus primeros días. En segunda posición se encuentra Antena 3 con un 10,5%, mientras que la cadena de Mediaset se conforma con un bajo 8,1%, lo que sería su peor marca histórica desde 1990, año en el que comenzó sus emisiones.

Es previsible que Telecinco aumente sus audiencias en las próximas semanas sin Juegos Olímpicos. No obstante, no es un mes muy favorable para el canal, sin 'reality show' ni la presencia de sus rostros populares. Tampoco han funcionado sus apuestas veraniegas: la serie turca 'Una vida perfecta', que se emite el miércoles por la noche, marcó un 6,7% y 'First dates hotel' marca números por debajo del 9% en su salto a Telecinco. No mucho mejor le va los sábados a Cristina Tárrega con 'La vida sin filtros'. Tampoco el regreso de 'Adivina qué hago', el concurso de Santi Millán, funcionó (6,5% el pasado domingo).