Telecinco no frena su caída en audiencias con el peor mes de su historia Antena 3 lidera agosto por 22º vez consecutiva y La 1 mantiene la segunda posición, con su mejor dato desde hace seis años

J. Moreno Viernes, 1 de septiembre 2023, 13:46 Comenta Compartir

Telecinco enfila el final del verano en su peor momento histórico atendiendo a sus datos de audiencia. La cadena volvió a caer tres décimas respecto a julio y cerró el mes de agosto con su peor marca mensual: un 9% de cuota de pantalla. La de Mediaset mantiene la tercera posición en el ranking, por detrás de La 1 de TVE y Antena 3, y vive una situación dramática comparando sus propios números con los del mismo mes del año pasado, al perder un total de dos puntos de 'share' y situarse por debajo del doble dígito.

No han servido los numerosos estrenos veraniegos que el grupo de comunicación lanzó a finales de junio para elevar sus datos y hacer menos amarga la transición hasta septiembre, momento en el que se lanzarán las apuestas de programación más ambiciosas y en el que no habrá la excusa del parón vacacional de los espectadores. Telecinco se la juega tras agitar una parrilla en la que no estará 'Sálvame' como dique de contención para frenar las malas audiencias. Como agua de mayo esperan la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco, que se rodeará de grandes amigos y personajes conocidos por el gran público, como Alaska y Mario Vaquerizo, o también el regreso de 'Gran Hermano VIP' tras cuatro años fuera de la pantalla.

La primera posición de las audiencias sigue bajo dominio de Antena 3. La de Atresmedia apostó por un verano sin grandes novedades, apoyándose en los formatos que habitualmente atraen la atención del público el resto de la temporada. Así, desde el grupo de comunicación señalan que el canal obtiene la mayor distancia en agosto con su rival, Telecinco, en 25 años. No obstante, la cadena cerró con un punto menos que en julio (11,9%), pero es líder entre las mujeres (13,8%) y en mayores de 65 años (15,4%). Entre las claves del éxito, los buenos resultados de 'La ruleta de la suerte' (20,4% y 1.521.000 espectadores) en verano, convirtiéndose en el programa de entretenimiento más visto de la televisión, o el incombustible 'Pasapalabra', que acaba agosto con una media del 18,9% y 1.445.000 seguidores. Además, la primera edición de 'Antena 3 Noticias', con Victoria Arnáu como sustituta de Sandra Golpe en sus vacaciones, alcanza un 20,8% de 'share' y 1.965.000 televidentes. Es el contenido regular más visto de la televisión, solo por detrás de las retrasmisiones deportivas.

Por su parte, La 1 de TVE mantiene un momento dulce y se consolida con la segunda posición en la clasificación mensual de las audiencias, con un 10,2% de 'share'. A los buenos datos del 'prime time' con el 'Grand Prix del verano' (una media del 16,8% y 1.382.000 espectadores en agosto), 'Lazos de sangre' o el programa de José Mota, se suma también la mejora en el resto de franjas. La cadena pública alcanzó el liderazgo de las mañanas con un 13%, su mejor marca desde enero de 2012, gracias a 'La hora de La 1' (11,3%), con su mejor cuota histórica mensual, 'Hablando claro' (8,5%) y 'Ahora o nunca' (7,5%). También mantienen resultados positivos tanto 'La promesa' como 'Cuatro estrellas', las dos series diarias. Así, la final del Mundial de Fútbol Femenino 2023 entre Inglaterra y España es el evento más visto de agosto, con un 65,7% de cuota y 5.599.000 espectadores, pese a emitirse en horario matinal.

En la parte baja de la tabla, La Sexta firma un 5,8%, su mejor agosto de los últimos tres años, mientras que Cuatro se conforma con un 5,3% de cuota y La 2 sube hasta el 3,2%. Las televisiones autonómicas, en cambio, se sitúan en cuarta posición con un 8,3% de 'share'. Respecto a las cadenas temáticas de TDT, Energy (3,1%), FDF (2,7%), Divinity (2,2%), Nova (2,2%), Neox (2,1%) y TRECE (2,1%) son las más vistas. Asimismo, el conjunto de las más de 73 cadenas que conforman las temáticas de pago (10,4%) firman su mejor agosto. En este mes, además, el tiempo de consumo diario por espectador es de 299 minutos, cinco más que el mismo mes del año pasado, según datos de un informe de Barlovento Comunicación.