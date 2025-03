J. Moreno Domingo, 25 de agosto 2024, 00:13 Comenta Compartir

Las mañanas televisivas tienen a una nueva inquilina. La presentadora Adela González (Lasarte-Oria, Guipúzcoa, 50 años) se pone al frente de 'Mañaneros', el gran matinal de La 1 (de lunes a viernes a las 10:40 horas), junto a los periodistas Alberto Herrera y Miriam Moreno. El revisado formato, que dará más peso a los testimonios y a la investigación, inicia una segunda temporada en la cadena pública tras la marcha de Jaime Cantizano.

-¿En qué momento llega a 'Mañaneros'?

-Llego muy contenta y segura de mí misma, porque ya tengo una edad. He pasado los 50 años, y con esa edad tienes el cuajo y la tranquilidad que da la fortuna de haber estado trabajando en lo que me gusta. Llegar a RTVE es una gran responsabilidad.

-¿Cómo se gestó su fichaje?

-Me llamaron para decirme que Jaime Cantizano se marchaba a la radio. Tengo mucha relación con Alberto Guzmán (colaborador del programa) y le decía que era una pena que se marchara el presentador, porque 'Mañaneros' estaba cogiendo mucho peso y va rodado. Él me dijo que yo lo haría genial, y al poco tiempo me llamaron e insistieron. Lo valoré y aquí estoy.

-¿Ha podido hablar con Jaime Cantizano?

-No. Es que tengo que pedir el teléfono. Me gustaría hablar con él, porque es un presentador como la copa de un pino. Yo vengo a 'Mañaneros' a darle mi rollo, mi impronta y a darle mi aire.

-¿Cómo va a vivir la batalla de las mañanas frente a Susanna Griso y Joaquín Prat?

-Me voy a enfrentar a programas que están muy consolidados. Los haré con profesionalidad, de la única manera que puedo hacerlo. Haciendo bien mi trabajo, saliendo delante de la pantalla con un programa armado y preparado. El equipazo ya lo viene haciendo desde hace un año, cuando empezó 'Mañaneros'. Si lo hacemos bien, la gente va a venir.

-¿Es de las que se levanta mirando con presión las audiencias?

-Lo hago ahora que no tengo programa (risas). Siempre las miro, todo los días, a ver qué tal van los compañeros.

Ditctadura de audiencias

-¿Se frustra cuando no consigue el dato esperado?

-Sí, porque no es una norma escrita, pero hay veces que tú haces un programa que dices que lo hemos petado. Y de repente, no. Y al revés. Hombre, ya que trabajas y te esfuerzas, que te luzca.

-¿Tiene ganas de reencontrarse con Lydia Lozano, su excompañera en 'Sálvame'?

-Ella estaba muy contenta cuando se enteró de que coincidiríamos, y yo también. Va a ser muy divertido, porque hay ahí unos mimbres para hacer unos cestos importantes.

-¿Ha echado de menos algún mensaje de felicitación?

-No. Pero igual si me pongo a pensar... Vamos, creo que toda la gente que me aprecia me ha escrito.

-¿Y alguno que le haya hecho ilusión?

-Sé que de la competencia me iban a escribir, porque no es que hayan sido solo compañeros en algún momento, sino que son amigos. Me encanta que lo hagan.

-¿Ha podido desconectar?

-Es verdad que no he tenido la cabeza desocupada. Estaba pendiente de quién me llamaba. Recuerdo un día que estaba buceando y tenía la bolsita de plástico donde se puede meter el móvil. Me gusta nadar de cala en cala y siempre viene bien tener el móvil para cualquier urgencia. Mientras buceaba, sentí que me estaban llamando y pensé que estaba tan obsesionada con el teléfono que lo sentía hasta dentro del mar. La sorpresa fue que me estaban llamando de verdad.

-¿Tiene planeado instalarse en Madrid?

-Por cuestiones obvias, eso de cogerme un avión todos los días no es viable. Me trasladaré a Madrid, sí, pero los fines de semana volveré a mi tierra. Ya lo he hecho más veces. Los fines de semana serán ese tiempo de calidad para estar con mi familia.

-¿Se mudaría definitivamente a Madrid, trayéndose a su familia?

-La televisión es volátil, te lleva y te trae. Si algo he aprendido en estos estos años de profesión es que no hay nada por sentado.Ruptura con Atresmedia

-¿En 'Sálvame' descubrió su parte más gamberra y desenfadada?

-Sí, aunque cuando empecé en ETB hacíamos un programa de crónica rosa y social, y cantábamos. 'Mañaneros' tiene sainetes diarios que le dan mucha vida al programa y eso me gusta mucho.

-Lo último que hizo fue 'Más vale sábado', con Boris Izaguirre, en La Sexta.

-Era un formato también de actualidad de gran duración. Descubrí a Boris como compañero, y es una persona maravillosa. Era una franja distinta, pero el ADN es muy parecido. Se extendían varias horas y había que dar la actualidad pura y dura y saltar de secciones muy distintas de forma rápida, pasar de los sucesos al corazón y a la política.

-¿Tuvo que concluir su contrato con Atresmedia para venir a TVE?

-Sí. Venir a 'Mañaneros' es una oportunidad. Un proyecto que me ha ilusionado mucho. En Atresmedia he sido muy feliz en las dos ocasiones en las que ha sido mi casa.