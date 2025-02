Telecinco ha cerrado el año programando durante esta última semana todas las noches el mismo programa, 'La isla de las tentaciones', que cada vez tienta ... a menos gente. Da la sensación de que no tenía nada más en la recámara o que no se le ocurría otra cosa que colocar. Hay una crisis enorme en esa casa y nadie sabe cómo resolverla.

La principal cadena de Mediaset cierra un 2022 funesto, en el que ha perdido la audiencia y el norte. No solo es que no consiga los resultados de antaño sino que parece que no tenga la menor intención de recuperarlos. El espacio de Sandra Barneda es de lo poco que ha funcionado regular en el canal en esta temporada y en lugar de protegerlo lo ha quemado mucho más. Pero a los de Fuencarral les sacas de tentadores y de los sálvames y no saben hacer nada más.

Enfrente Antena 3 se regodea en su éxito. A fuerza de probar muchos formatos y estrategias ha encontrado al fin su modelo y es capaz de ganar incluso frente al Mundial. Y hay algo más que ha hecho Atresmedia y es importante: invertir, gastar dinero. Y eso da sus frutos.

La tele 'low cost' de Telecinco (platós reciclados, invitados que aparecen una y otra vez, ideas nada originales) no da más de sí, echa para atrás. Hace falta sacar la billetera y buscar algo más que sucedáneos de 'Gran Hermano' y vueltas de tuerca con Jorge Javier Vázquez y compañía. Es el momento de ampliar el abanico de productoras y dar la oportunidad a gente nueva con ganas de innovar. Es la hora de arriesgar. De sacrificar un poco la cuenta de resultados. De lo contrario el cambio de ciclo televisivo se les va a hacer muy largo.