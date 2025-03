Jacob Petrus - Climatólogo: «Me sorprende mucho la persistencia de estas temperaturas tan altas»

j. moreno Madrid Jueves, 3 de noviembre 2022, 00:11 Comenta Compartir

El climatólogo Jacob Petrus (Manresa, Barcelona, 46 años) acaba de publicar junto a Jaime Compairé el libro 'Las 100 mejores adivinanzas de 'Aquí la tierra' (Espasa), un recopilatorio basado en el juego semanal del programa de TVE para conocer un sinfín de curiosidades sobre el planeta. El presentador conduce desde 2014 este exitoso formato en las tardes de La 1 (20:00 horas), que desde este mes dobla su duración para dar más espacio al medio ambiente y las tradiciones de nuestro país.

-¿Cómo se les ocurrió introducir algo tan popular como las adivinanzas en el programa?

-Es un contenido tradicional que pocas veces aparece en televisión, a pesar de que es un género muy simple pero atractivo para jugar uno solo o en comunidad. En 'Aquí la tierra' le damos muchas vueltas a la cabeza para hablar de medio ambiente de una forma atractiva y entretenida. Gracias al equipo de guionistas, encabezado por Jaime Compairé, que es coautor del libro, se les ocurrió la idea de jugar a las adivinanzas todos los viernes en el programa.

-¿Se le da bien adivinarlas?

-Fatal, muy mal. De hecho, muchas de las adivinanzas que he resuelto y he escrito para el desarrollo de los conocimientos, las vuelvo a leer y no me acuerdo. Soy muy malo.

-Hablando de adivinar. ¿Cuál es el secreto del éxito de 'Aquí la tierra'?

-Es un programa hecho con mucho esfuerzo en el que cada minuto tiene una dedicación muy grande y los espectadores lo valoran. Los números que presenta el programa son buenos.

-Esta temporada el programa dura el doble. ¿Cómo afrontan esta ampliación?

-Los retos en televisión te los puedes tomar con mucha fuerza y energía, pero siempre está el miedo. No es fácil, porque es una franja muy competitiva con 'Pasapalabra'. Con la ampliación, no queríamos perder el espíritu. Había que probar cosas nuevas y no clonar lo que hacíamos en la media hora que duraba el formato original. Fue un trabajo de diseño y de buscar contenidos.

-También tienen muchos seguidores a través del canal internacional de TVE.

-Es sorprendente. Cuando me he encontrado con mensajes de espectadores que nos ven desde fuera, les he preguntado por qué son seguidores. Algunos lo siguen porque son españoles que viven fuera; otros han vivido en España y tienen grandes recuerdos; y otro grupo lo ve porque le gustan los temas de los que hablamos y no tienen programas parecidos en sus países. Es un orgullo porque no dejamos de vender España, nuestros paisajes y tradiciones.

-¿Le preocupan las consecuencias del cambio climático que estamos viendo este año?

-Me sorprende mucho la persistencia de estas temperaturas tan altas, con seis meses viviendo en verano. Nos estamos acostumbrando a ver anomalías de 2-3 grados con muchísima facilidad.

-¿Vamos a tener un invierno lluvioso para paliar la sequía extrema?

-No se trata de lo que tiene que llover, sino qué hacemos con el agua almacenada. Durante los últimos años, en España, hemos hecho un gasto muy elevado, tanto para la agricultura como la energía eléctrica, y esto es un modelo de país que tenemos que rediseñar.

-Después de nueve años de 'Aquí la tierra', ¿nota a la gente más concienciada con el medio ambiente?

-Nosotros jugamos un papel muy humilde, pero después de fenómenos extremos, como fue Filomena, la preocupación de la gente por el medio ambiente han subido varios escalones. Mucha gente estudia cómo vivir de otra forma para provocar un menor impacto ambiental.

-¿Ya sabe cómo va a disfrutar este año de la Nochevieja?

-Todavía no lo sé (risas). Haré lo que tenga que hacer. Para mí no era una prioridad presentar las campanadas, aunque fue una experiencia preciosa que repetiría.