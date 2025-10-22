HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Soraya en MasterChef Redes sociales

Soraya Arnelas confiesa cómo vivió su segunda expulsión de 'MasterChef Celebrity'

La extremeña ha vuelto a ser expulsada del programa tras su repesca

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:27

Comenta

La extremeña ha vuelto a despedirse de las cocinas de 'MasterChef Celebrity 10'.Soraya Arnelas volvía, hace un par de semanas, al programa tras convertirse en la repescada de la edición, pero no ha durado demasiado... Ella misma ha confesado que su paso por el programa ha sido «muy flojo» y que está segunda expulsión ha sido un auténtico «dejà vú».

«Muy pocos somos los afortunados de poder vivir por duplicado una experiencia tan increíble como la de MasterChef, y de cagarla por duplicado ! Jajaja eso aún es más difícil», bromea la de Valencia de Alcántara.

«Mi paso por el programa ha sido muy flojo en platos y cuestiones culinarias, pero altamente fuerte en vivencias y emociones», confiesa. Y eso es, precisamente, lo que se lleva, «unos recuerdos para toda la vida y una jartá de nuevos compañeros que adoro y me río lo más grande con ellos», asegura.

Con su segunda expulsión y la reciente marcha de Jorge Luengo, la representación extremeña en el programa ha dicho 'adiós' definitivamente.

Eso sí, aunque su paso por el programa ha sido 'doblemente breve', Soraya ha vuelto a demostrar que su tierra va siempre por bandera, y no ha dudado en rendir homenaje a Extremadura cada vez que ha tenido ocasión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  6. 6 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  7. 7

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  8. 8 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  9. 9

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  10. 10

    La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Soraya Arnelas confiesa cómo vivió su segunda expulsión de 'MasterChef Celebrity'

Soraya Arnelas confiesa cómo vivió su segunda expulsión de &#039;MasterChef Celebrity&#039;