Soraya Arnelas confiesa cómo vivió su segunda expulsión de 'MasterChef Celebrity' La extremeña ha vuelto a ser expulsada del programa tras su repesca

Irene Toribio Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:27 Comenta Compartir

La extremeña ha vuelto a despedirse de las cocinas de 'MasterChef Celebrity 10'.Soraya Arnelas volvía, hace un par de semanas, al programa tras convertirse en la repescada de la edición, pero no ha durado demasiado... Ella misma ha confesado que su paso por el programa ha sido «muy flojo» y que está segunda expulsión ha sido un auténtico «dejà vú».

«Muy pocos somos los afortunados de poder vivir por duplicado una experiencia tan increíble como la de MasterChef, y de cagarla por duplicado ! Jajaja eso aún es más difícil», bromea la de Valencia de Alcántara.

«Mi paso por el programa ha sido muy flojo en platos y cuestiones culinarias, pero altamente fuerte en vivencias y emociones», confiesa. Y eso es, precisamente, lo que se lleva, «unos recuerdos para toda la vida y una jartá de nuevos compañeros que adoro y me río lo más grande con ellos», asegura.

Con su segunda expulsión y la reciente marcha de Jorge Luengo, la representación extremeña en el programa ha dicho 'adiós' definitivamente.

Eso sí, aunque su paso por el programa ha sido 'doblemente breve', Soraya ha vuelto a demostrar que su tierra va siempre por bandera, y no ha dudado en rendir homenaje a Extremadura cada vez que ha tenido ocasión.