Sobre los Goyas

Pues ya tenemos las nominaciones de los Goyas, ahora a esperar la gala del 11 de febrero, a ver quienes ganan. ¿Qué tienen que ver ... los premios del cine español con la televisión, se preguntarán ustedes? No se equivoquen, la gala de los Goyas, además de una entrega de premios, es sobre todo un programa de televisión, y uno de los más vistos del año. Generalmente la gala adolece de una gran falta de ritmo, es plomiza y aburrida. Pues ahora, mientras los académicos votan, la Academia tiene tres meses para pensar, repensar y corregir de una vez los errores. Veamos, los mejores guionistas son académicos, por lo que tienen mucho de donde elegir. Además, los presentadores son esta vez dos actores, a los que no se les pide improvisar, sino atenerse a un guion, algo que es su trabajo.

El ritmo del espectáculo se rompe siempre por los números musicales y los interminables agradecimientos, así que tomen nota. Ya sé que si alguno de ustedes es galardonado, aunque sea en un apartado técnico, sentirá el irrefrenable deseo de dedicárselo a su espos@, novi@, hij@s, padres y madres, cuñad@s y resto de parentela. Y no digamos nada si tienen que compartir el Goya con su equipo. Es una tortura para el espectador. Piensen que esos momentos de supuesta gloria televisiva no se los va a agradecer nadie, es más, muchos espectadores sí que se acordarán de sus familias, pero el sentido opuesto al que desearían. Una labor de los guionistas sería el darles el agradecimiento ya escrito, breve y simpático. Y no tendrían que disimular diciendo que no se lo esperaban. Ah, y señor realizador, en los obituarios permita que los espectadores se puedan enterar, sin taparlos ni adornarlos con planos absurdos. Sentido común, y gracietas las justas.