«En las series hay demasiados guapos y eso me saca fuera» El escritor Juan del Val no se considera serieadicto. :: borja agudo No ha visto ni un solo capítulo de 'Juego de Tronos' ni de 'Perdidos'. De pequeño le encantaba 'Juncal'. Haría un pequeño papel en 'Big Little Lies' como jardinero. «Es que no hablo inglés», confiesa MIKEL LABASTIDA Domingo, 9 junio 2019, 10:56

«A Pedro Sánchez le regalaría 'El gran héroe americano'» «En general, no puedo con las casualidades en las series, me matan»

Junto a su pareja, Nuria Roca, había firmado novelas como 'Para Ana, de tu muerto' y 'Lo inevitable del amor', hasta que en 2017 debutó en solitario con 'Parece mentira'. Con 'Candela' recibió este año el premio Primavera. Durante cuatro años dirigió y copresentó 'Lo mejor que te puede pasar', en Melodía FM. Actualmente es guionista de 'El Hormiguero'. Pasa por aquí para descubrir sus gustos seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Me gustan las series, pero no sé si me denominaría serieadicto. Lo que sí es verdad es que siempre tengo la sensación de que me estoy perdiendo un montón de series buenas, y eso me causa ansiedad. Eso sí, jamás he visto un capítulo de 'Perdidos' ni de 'Juego de Tronos'.

- Vaya, pues elimino un par de preguntas que tenía previstas. ¿Usted es de los que prefieren consumir en forma de atracón o a capítulo semanal?

- No, tiene que estar la serie completa para empezar a verla. Como llego tarde a casa, mucho atracón no puedo hacer. Además, como las veo con Nuria, tenemos que ponernos de acuerdo.

- Eso puede causar peleas de pareja.

- Bueno, debemos ponernos de acuerdo en lo que nos guste a los dos. Tenemos gustos parecidos, pero no son iguales, por lo que a veces hay que negociar.

- ¿Y cuál es la última a la que se han enganchado?

- Llevamos dos capítulos de una muy absurda que es mexicana y se llama 'La casa de las flores', pero nos hemos divertido. No sé cómo continuará. De las últimas que hemos visto y nos han gustado mucho está 'Arde Madrid', que nos divirtió mucho, y 'Big Little Lies', que estamos deseando ver los nuevos capítulos.

- Y sin ser recientes, ¿algún título indiscutible?

- 'Breaking Bad'. Aunque para mí la serie de las series es 'Mad Men', me parece formidable.

- ¿Alguna decepción?

- La primera temporada de 'El cuento de la criada' me encantó, sin embargo la segunda me provocó muchísima decepción, fue demasiado 'gore' y absurda.

- Recibió el Premio Primavera de novela por su último libro, 'Candela', una obra en torno a una mujer de cuarenta y pocos años, que trabaja como camarera en un bar junto a su abuela y su madre. ¿Se lo imagina convertido en serie?

- Te diré que Candela Peña, que fue la que me presentó la novela, me dijo que le encantaría que la guionizara para protagonizarla ella.

- Precisamente ella se ha quejado en muchas ocasiones de que no existen series sobre mujeres de esa edad.

- La concebí como novela, pero me encantaría, claro. Se desarrolla en un bar y con una protagonista que da mucho de sí. Y Candela sería perfecta Peña, de hecho cuando escribía alguna vez pensaba en su cara.

- ¿Se ha enfadado alguna vez con una serie?

- Con 'House of Cards'. Me entusiasmaba cuando el matrimonio permanecía junto frente a todo, les unía la ambición. Pero en el momento en que ellos se separan y empiezan a tener intereses diferentes se acaba la serie. Fue un error garrafal.

- ¿Qué es lo que más le molesta que ocurra en una trama?

- En general no puedo con las casualidades, me matan. Y luego creo que hay un exceso de gente guapa. A mí me gustan, por supuesto, pero creo que las series deben ser verosímiles y con los cánones nos pasamos. Hay demasiados guapos en las series y eso me saca fuera.

- Si pudiera hacer un cameo, ¿en qué título se colaría?

- Qué difícil. En 'Big Little Lies', aunque yo no hablo inglés, así que me tocaría hacer de jardinero o algo así.

Las joyas de TVE

- Vayamos a su infancia. ¿Qué le entusiasmaba entonces?

- 'Juncal', aunque no era tan pequeño cuando la veía. Todos aquellas joyas de TVE me gustaban mucho. Recuerdo 'Ramón y Cajal' como una cosa maravillosa. O 'Fortunata y Jacinta' y 'Anillos de oro'. Lo que no sé es cómo habrán resistido con el paso del tiempo. No lo digo desde la nostalgia, no pienso que antes se hiciera todo mejor.

- Vamos, que lo suyo no era 'El Equipo A' o 'El coche fantástico'.

- Totalmente. Esas me daban completamente igual.

- ¿Y cuál es su malo favorito de todos los tiempos?

- Cuando era pequeño veía 'Falcon Crest' y me encantaba Richard Channing, era muy malo, peor que Angela Channing.

- Ahora que estamos en plena negociación de Gobierno, ¿qué serie le regalaría a Pedro Sánchez?

- ¿Se la tengo que regalar....? Bueno, le regalo 'El gran héroe americano'.

- ¿Y a algún miembro de Vox?

- Cualquiera de temática gay, que les vendrá bien.

- Usted que suele echar mano del humor a la hora de escribir, ¿tiene alguna comedia de referencia?

- Hay muchas partes de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' que me parecen verdaderamente brillantes. Cuando se vuelven locos me divierten mucho. En esa serie hay mucho talento, hay un costumbrismo con el que me identifico.

- ¿El final de serie que más le molestó?

- Ninguno, debo de ser bastante conformista.