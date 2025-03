Salir del armario fuera de la gran ciudad

J. Moreno Madrid Sábado, 9 de julio 2022, 00:07 | Actualizado 01:08h. Comenta Compartir

Con el objetivo de ampliar la mirada a las personas LGTBIQ+ fuera de la gran ciudad nace 'Reinas al rescate', un nuevo formato original de Atresplayer Premium, que se estrena mañana en la plataforma, un día después de la celebración de la manifestación estatal del Orgullo en Madrid. Un programa que, según sus creadores, nace fruto de «llamadas de ayuda» de personas que quieren vivir «su identidad de género u orientación sexual» con «absoluta libertad» en entornos rurales y pueblos pequeños en el que abunda el «qué dirán». Serán, en total, seis entregas con «seis historias» que se ofrecerán en la plataforma con carácter mensual y mostrarán otra realidad del colectivo que no lo ha tenido tan fácil para salir del armario.

En esta labor, las drags Pupi Poisson, Sharonne y Estrella Xtravaganza, guiadas por Supremme de Luxe, recorrerán varios puntos de España para dar visibilidad a varias historias LGTBIQ+. En el primer capítulo, aterrizarán en Roda de Berà (Tarragona) para conocer a Hugo, un chico trans a quien confesar su identidad le provocó que su padre le retirase la palabra y burlas en el pueblo. Las 'reinas' le ayudarán a recuperar la confianza en sí mismo y a cerrar la herida abierta con su padre, además de servir de ejemplo para su amiga trans Lucía, que también ha sufrido agresiones y encuentra en Hugo el espejo en el que mirarse.

«Ha sido muy emocionante. Ha sido un viaje mental. He escuchado historias y realidades de todo tipo. Y me he enfrentado a situaciones que no había vivido. Yo soy de ciudad. No es solo el 'qué dirán', sino que puede afectar a tu vida. Te puedes quedar sin trabajo y puede ser complicado para tu desarrollo personal», confiesa la presentadora y actriz Supremme de Luxe, que cuenta además que muchos de los protagonistas de 'Reinas al rescate' no pueden abandonar su lugar de origen por una cuestión económica. La comunicadora avisa, no obstante, de que también hay pueblos en los que se viven «otras realidades», que «las viven y las integran».

Para la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia Televisión, Carmen Ferreiro, el nuevo formato del grupo de comunicación «reivindica la igualdad, el diálogo y la comprensión». «Hemos recibido llamadas de ayudas, de personas del colectivo LGTBIQ+ que necesitaban respaldo. Y hemos querido ayudar a estas personas a vivir su identidad de género u orientación sexual con absoluta libertad, como podemos hacer cualquiera», asegura. La directiva destaca la importancia del proyecto, donde la emoción va a estar muy presente y será muy difícil «poder contenerla». «Son seis historias en las que los protagonistas van a intentar, de una vez por todas, ser felices con sus cuerpos y sus vidas. Ser aceptados por sus familias y entornos», subraya.

La relvolución de las reinas

Tras las llamadas de auxilio, las drags llegarán a los pueblos para revolucionar a los habitantes del lugar y con un mensaje claro: más allá de que las reinas llevan tacones, vestidos o pelucas, promueven un movimiento artístico que remueve conciencias y tiene valores tan importantes como la integración, la libertad de expresión o el amor propio. También será un reto para las familias y los amigos, que se volcarán en cada una de las historias.

«Son historias que también se dan en las grandes ciudades. En los pueblos, se vive todo con más intensidad porque vive menos gente y pervive algo que en las grandes ciudades, ya nos lo hemos quitado, que es el 'qué dirán'», incide la directora del espacio, Lola Ibarreta, quien explica que los protagonistas de 'Reinas al rescate' quieren «pegar una patada, desprenderse de eso y subirse al escenario para gritar: 'aquí estoy yo'».

Precisamente, los capítulos de este formato terminarán sobre un escenario, con una fiesta reivindicativa para todo el pueblo y comarca en la que llegarán acompañado de las 'reinas'. Por el camino se descubrirán historias personales de incomprensión, de no aceptación, de superación o de perdón. «Es necesario ir a los entornos rurales y contar estas historias. Utilizar el drag como manera de empoderamiento y liberarse de las cargas. Está muy bien y funciona», afirma Ibarreta. «He vivido muchas cosas con las que me he visto identificada», añade, por su parte, Pupi Poisson. En estas primeras entregas, el programa ha hecho parada también en Cálig (Castellón), Benilloba (Alicante), Landete (Cuenca), Linares (Jaén) y Campaspero (Valladolid).