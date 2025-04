Ana Rosa Quintana confiesa que tiene cáncer de mama

joaquina dueñas Martes, 2 de noviembre 2021, 09:12 | Actualizado 23:28h. Comenta Compartir

Este martes ha sido un día complicado para Ana Rosa Quintana. La popular presentadora y productora compartía, primero con su equipo y luego con toda su audiencia, «lo más duro que me ha pasado en la vida». Ana Rosa comenzaba el relatando que padece cáncer de mama: «Me han detectado un carcinoma en una mama» y anunciando su retirada de los platós temporalmente para centrarse en el tratamiento médico que tiene que afrontar a partir de ahora.

La presentadora se ha mostrado valiente y confiada en que tendrá una buena recuperación. En los últimos días eran muchos los espectadores que hacían notar las ausencias de la comunicadora de su programa sin dar explicaciones de ningún tipo, algo poco habitual. Tampoco acudió a su puesto de trabajo el pasado viernes. Ahora ha explicado los motivos de esas desapariciones.

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

«Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría. Y también disgustos porque eso es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros que también son mi familia», comenzaba.

El pasado 19 de octubre se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer de Mama que tiene como objetivo que todas la mujeres tomen conciencia sobre la importancia de la prevención ya que cuanto más temprano se realiza un diagnóstico, más posibilidades hay de erradicar la enfermedad. En este sentido, la periodista aprovechaba la ocasión «para recordar a todas las mujeres no dejar pasar una revisión». Ana Rosa dijo estar tranquila y confiar en sus médicos. «Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama», reconocía.

Cáncer en 2010

La madrileña lleva al frente del matinal de Telecinco desde hace 17 años. Ni siquiera la pandemia pudo alejarla de los platós a pesar de los duros momentos de incertidumbre que se vivieron. De hecho, esta no es la primera vez que la popular presentadora confiesa que tiene cáncer. Precisamente un 19 de octubre, en este caso, de 2018 contaba que había superado un cáncer de mama en 2010. «En julio de lo diagnosticaron y yo empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto y tengo que decir que era un cáncer de mama in situ de grado 1, prácticamente nada porque no necesité quimioterapia», contaba entonces. No cogió baja y acudía cada día a su programa antes de ir a darse las sesiones de radioterapia. En aquella ocasión no lo hizo público para no asustar a sus hijos que tenían seis años.

Ahora vuelve a confiar en que todo irá bien: «Sé que me voy a curar y que me queda un camino complicado como conocen muchas mujeres valientes», ha afirmado. Ana Rosa ha asegurado que, como en la vez anterior, va a intentar hacer «una vida lo más normal posible» y que seguirá «trabajando detrás de las cámaras, en la producción». Sin embargo, no se expondrá públicamente: «Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés, probablemente podrá seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia».

«Esto es un bache, una prueba. Vosotros sois también parte de mi familia. Gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que sigáis dando a mis compañeros. Ellos sí que son el alma del programa así que nos vemos pronto», terminaba.

Ana Rosa se despedía con un «hasta luego» dejando a sus compañeros profundamente emocionados conteniendo las lágrimas. Ahora, como sucede en verano, se quedan al frente del 'Programa de AR' Ana Terradillos en la mesa política, Patricia Pardo en la sección de actualidad y Joaquín Prat en la tertulia de corazón.

A las puertas de Mediaset le esperaban los reporteros de las agencias a los que le prometió que seguirá «dando mucha lata todavía» a pesar de lo cual sabe que le queda un proceso complicado por delante.

Reacciones

Rápidamente las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo a la periodista. Políticos del todo el arco parlamentario le deseaban lo mejor, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le enviaba «mucho cariño y toda la fuerza». «Espero que tengas una pronta recuperación y puedas volver a las pantallas en poco tiempo», escribía el presidente. También le deseaban rápida mejoría la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la lideresa de los populares madrileños, Isabel Díaz Ayuso o la de ciudadanos, Inés Arrimadas.

Más allá del panorama político, numerosos compañeros de profesión le dedicaron palabras de ánimo. Comenzando por su directa competidora, Susanna Griso, presentadora del matinal de Antena Tres, Espejo Público, desde el que le mandaba un cariñoso mensaje: «Ana Rosa, mucho ánimo, mucha fuerza y desde aquí te deseamos pronta recuperación». Otros rostros conocidos de la comunicación como Sandra Barneda, Toñi Moreno, Sandra Golpe, Carlos Herrera, Ana Pastor o Jesús Cintora se sumaban a los buenos deseos.

Muy especial ha sido el mensaje que le ha enviado Julia Otero. La locutora acaba de anunciar que ha superado el cáncer que la ha mantenido alejada de la radio varios meses y ha querido transmitir esperanza a su compañera de profesión en estos difíciles momentos: «La montaña parece muy alta, querida Ana Rosa. Lo es, pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida». Así sea.

Temas

