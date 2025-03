J. Moreno Miércoles, 22 de mayo 2024, 00:38 Comenta Compartir

El asesinato de cinco personas ocurrido el verano de 1975 en Los Galindos de Paradas (Sevilla) conmocionó a la sociedad de la época. Ahora, aquel suceso todavía sin resolver inspira a la nueva ficción de Telecinco, 'El marqués' (estreno este miércoles a las 22:50 horas), protagonizada por el actor Víctor Clavijo (Algeciras, 50 años), quien da vida a Rafael Pertierra de Medina, marqués de Bahía y Sobrarbe en la serie, la persona que dirige la finca pese a la fuerte oposición de su suegro.

–¿Conocía la historia real que hay detrás de la ficción?

–Sí, de hecho la recordaba de pequeño en algunos periódicos o programas de reportaje. El crimen de Los Galindo lo recordaré en mi infancia hasta que apareció el de los Marqueses de Urquijo, que tapó el caso.

–¿Cómo describiría a este 'marqués'?

–Es un tío que a priori representa al cacique y al señorito andaluz de la época; una persona con soberbia, arrogante, clasista, creído, machista, homófobo… En fin, toda una sucesión de virtudes, pero que en el fondo sí que tiene un complejo de inferioridad muy grande, porque realmente su familia está arruinada. Él era como muchos nobles de la época o hoy en día, que están realmente arruinados, que lo que conservan es el título y la fachada. Tiene la necesidad de volver a recuperar la fortuna familiar y la obsesión por demostrar a la gente que él vale más allá de su título.

–Tiene un estilo muy particular de hablar.

–A mí esto me gusta muchísimo, esta cosa de mal hablar, de echarle cojones a la vida para todo. Es un contraste que me encanta, que a pesar de ser marqués sea un tío mal hablado, porque se le ve la grieta del personaje o todo ese complejo de inseguridad que le hace rozar el patetismo.

–¿Existió en la realidad el marqués?

–Está inspirado en el caso, como todos los de la serie. Estaba relacionado con el asunto, pero no puedo decir que esté implicado. Está inspirado en el marqués de Grañina, que era el marido de la marquesa y dueña de la finca. Pero insisto, aunque en algunas cosas pueda beber del personaje original, como fuente de inspiración, luego está llevado por otro lado.

–¿Y en qué se inspiró para construir al personaje?

–Algunas inspiraciones pertenecen un poco a la cocina privada, pero otros son referentes de nuestro cine. No cabe duda de que está presente el trabajo de Juan Diego, el señorito Iván de 'Los santos inocentes'.

–En este primer capítulo hay una fuerte violación en la que usted es el protagonista. ¿Cómo se enfrenta a estas escenas?

–Fue la primera escena que rodé de la serie, además. De hecho, ese día de rodaje se adelantó algunos días. Se pacta mucho con la actriz y la directora para que no se sintiera incómoda en ningún momento. Y con mucho pudor por mi parte, pero es parte de nuestro oficio.

–Es un crimen sin resolver, pero tras rodar la ficción y adentrarse en el caso. ¿A qué conclusión llega?

–Prefiero guardarme la opinión porque haría spoiler también y prefiero no hacerlo. Tengo mi conclusión que se acerca bastante a la de la serie.

–¿Cómo cree que recibirán la serie los familiares de los fallecidos que siguen vivos?

–Espero que la vean, se le ha dado un tratamiento de cariño a todos sus personajes. En un momento de la investigación se sugirió que uno de ellos podía ser incluso el propio criminal, pero prefiero no adelantar porque es parte de la trama. Está tratado con mucho respeto, con mucho cariño, creo que es un homenaje y una manera de intentar cerrar un capítulo de una historia trágica. Insisto, esta serie es una ficción, no es el caso real, pero si fuese uno de sus familiares, yo creo que me agradaría ver la serie y recordar los hechos. No hay nada morboso.

–Reivindican que Andalucía ha sido un protagonista más en 'El marqués'. ¿Ha tenido que ocultar su acento en otras series o películas, como han denunciado otros actores?

–Yo nunca he tenido mucho acento andaluz. Me crié en Algeciras hasta los 18 años y otros dos años estuve en Granada estudiando Derecho. Mi familia era de Melilla y no tenía un acento muy marcado. A mí no me ha costado neutralizarlo. Tenía muy asociado el hecho de actuar y hacerlo con un castellano más o menos neutral. Las veces que me ha tocado trabajar en andaluz me ha costado mucho trabajo al principio. Reivindico, por supuesto, el uso de cada actor de su propio acento. Yo tuve que quitármelo en una época en la que en Madrid, en la ficción, si eras andaluz tenías que hacer del tío de la finca, o si eras la andaluza, la chacha de la casa. Estaba muy estereotipado el tema de los acentos. Eso, afortunadamente, ya no pasa. Creo que ya hay actores con acento andaluz que navegan en la ficción de un proyecto a otro, haciendo todo tipo de personajes, no necesariamente asociados con el folclore andaluz.