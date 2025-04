«El miedo te obliga a retratar emociones extremas y eso me gusta»

maría estévez Los Ángeles Lunes, 8 de noviembre 2021 | Actualizado 09/11/2021 07:25h. Comenta Compartir

Rebecca Hall (Londres, 1982) se ha convertido en una de las actrices favoritas del género de terror. 'La maldición de Rookford', 'Christine', 'El regalo' y ahora 'The Night House', demuestran su capacidad para atemorizarnos desde la gran pantalla como en otro tiempo hiciera Tippi Hedren. En 'The Night House' (película de Disney+) interpreta a una profesora recién enviudada llamada Beth.

En los días y semanas posteriores al suicidio de su esposo, Beth se convence de que la presencia de su marido aún persiste en su casa junto al lago por la música que suena en su estéreo durante la noche o por las huellas que encuentra en el barro donde está atracado su bote. Después, descubre una colección de libros ocultistas y fotos de mujeres que se parecen inquietantemente a ella, lo que lleva a Beth a sospechar que su cónyuge albergaba oscuros secretos.

Hall también debuta como directora del largometraje 'Claroscuro', que este mes se estrena en Netflix. Delicada y devastadora, habla de la ambigüedad racial en el Nueva York de los años 20 del pasado siglo.

-Se ha convertido en una estrella de películas de terror.

-Y la realidad es que tengo poca tolerancia al miedo. Me gusta aceptar trabajos exigentes, por eso gravito hacia este género. Te obliga a retratar emociones extremas. El dolor de este tipo de filmes suele provocar al público y eso a los actores nos embruja.

-'The Night House' explora la pérdida y la obsesión, ¿qué destacaría de su personaje?

-Es una mujer fascinante que no pude sacudirme desde que leí su historia en el guion. Me encantó la idea de montar un cuento clásico sobre una casa embrujada con todos los elementos típicos de estas películas: una mujer sola en una casa, un estado emocional delicado, un enigma por descubrir. Beth es capaz de cualquier cosa para no salir de la casa, es absolutamente imprudente e impulsiva y, a menudo, está muy borracha. Es frágil, divertida y apasionada y pensé que esa era una representación muy humana.

-Hay muchas escenas en las que Beth pelea con alguien que en realidad no está presente. ¿Cuáles son los desafíos de luchar contra un fantasma?

-La incomodidad está en la lucha contra la nada. Recuerdo un día en que estábamos haciendo una escena íntima con el fantasma y supuse que estaría coreografiada o habría alguien con un traje verde para capturar el movimiento que luego sería borrado. Pero no, llegué al trabajo ese día y me dijeron, ahora es la escena en la que te besas con el fantasma. Fue liberador, porque me vi obligada a dejar la vergüenza en la puerta y darlo todo en esa escena.

-Es también productora de 'The Night House'. ¿Qué aportó al proyecto desde esa perspectiva?

-Me gusta participar en el aspecto creativo de mis películas, involucrarme en las escenas y en el guion. Hubo cosas que necesitaron ajustes y ser productora me permitió cambiarlas hablando con el director.

«Expuesta emocionalmente»

-En el filme interpreta a la mujer de un hombre que se ha suicidado. ¿Cómo enfrentó ese delicado aspecto de su personaje?

-Sentí presión en ese sentido. Decidí estudiar a fondo el tema, tratándolo con respeto. Yo no he experimentado ciertas situaciones que sé que son reales para otras personas, por eso necesito empaparme de información. Entrar en el territorio del suicidio me pareció delicado y extremo, pero me atreví a entrar en ese lugar oscuro de las emociones. Nunca me he sentido tan expuesta emocionalmente como con este papel.

-¿Qué ha querido contar cómo directora de 'Claroscuro'?

-Mi película habla de las dualidades, de las categorías, de la identidad y de cómo es posible vivir y existir en un área gris.

-¿Por qué ha elegido debutar en la dirección con una historia racial?

-Mi abuelo era negro y pasó por blanco toda su vida. Y solo al hacer esta película y de pasar tanto tiempo con este libro, cuando realmente he descubierto su historia. Gracias a este filme he entendido a mi propia familia, cosas que fueron oscurecidas y borradas. Me las he arreglado para que la raza vuelva a formar parte de la vida de mi familia. Y eso es muy significativo.