«Estoy convencido de que la capa de fin de año da buena suerte»

J. Moreno Madrid Miércoles, 29 de diciembre 2021, 00:08 | Actualizado 07:41h. Comenta Compartir

Convencido de que su mítica capa también trae buena suerte a los demás, el presentador Ramón García (Bilbao, 60 años) vuelve a la Puerta del Sol para despedir el año junto al 'streamer' Ibai Llanos. Lo harán en Twitch con el objetivo de unir a los espectadores más veteranos y jóvenes en una plataforma que irrumpe con fuerza frente a la televisión tradicional. Ramontxu, que conduce cada tarde 'En Compañía' en la televisión pública de Castilla-La Mancha, fue el rostro de las campanadas de TVE durante catorce años y también las presentó en Antena 3 en otras dos ocasiones.

–¿Cómo surge la idea de presentar las campanadas con Ibai?

–A Ibai lo conozco desde hace mucho tiempo por su trabajo e incluso tenía llamadas de él para concretar alguna entrevista, pero no pudimos cuadrarla. Aunque sea un veterano de la televisión, hay que estar al tanto de las nuevas tecnologías. Las plataformas no son el futuro, sino el presente. El año pasado me llamó la atención cuando dio las campanadas y me sorprendió el respaldo que tuvo. Entonces se me encendió la bombilla y pensé en hacer unas campanadas con Ibai. Mezclar los dos mundos, la televisión generalista y las nuevas tecnologías, porque al final todo es comunicar. Nos pusimos en contacto con el equipo de Ibai e inmediatamente fue un sí. Y lo anunciamos el día de mi cumpleaños, el 28 de noviembre. La idea es unir a todo la familia frente a la retransmisión de fin de año.

–Os va a acompañar la cuadrilla de Ibai…

–La idea es que sí, pero no sabemos cuánta gente habrá por la covid. Es una cosa planificada, pero hasta el día 31 de diciembre no lo sabremos.

–Supongo que el tono de las campanadas será diferente al que tenía en TVE.

–El tono en TVE ha sido más encorsetado porque lo marca la televisión en la que estés, pero en Twitch ni el discurso de Ibai ni el mío van a ir en esa línea. Lo queremos pasar bien y reírnos, pero tampoco tenemos muy claro lo que vamos a decir ni hacer. Nos pondremos en el balcón y a partir de ahí, empezaremos a charlar y veremos qué va sucediendo.

–¿Llevará capa en Nochevieja? ¿Ibai se animará a ponérsela?

–Ibai quería que solo yo llevara la capa. A lo largo de todos los años en los que he presentado las campanadas, muchas veces tenía la duda de si no me la ponía, pero me daba mal rollo por si daba mala suerte. Estoy convencido de que la capa de fin de año da buena suerte, no solamente a mí, sino a todo el mundo. Me la pondré.

–Por cierto, ¿cómo nació esta tradición de la capa?

–Cuando presenté las campanadas en 1995 con Ana Obregón, el estilista de TVE me avisó de que hacía mucho frío. Yo iba con esmoquin y el estilista me llevó un abrigo austriaco y un abrigo camel, pero yo no me veía con esas prendas. De repente, coge una funda y saca una capa, que era suya. Me la puse y quedó fenomenal. Esa fue la primera vez de la capa y pensé que solo sería un año, pero al siguiente le pedí que me la llevara otra vez. Al cuarto año, mi exmujer me regaló una capa por mi cumpleaños, que es la que llevo actualmente.

LAS FRASES: Uvas con Carmen Sevilla. «No se vio, pero se le metió el tacón en una alcantarilla y tuve que sacárselo fuera de plano»

Un nuevo Grand Prix. «Soy un defensor de que el programa sea con la vaquilla, pero el mundo ha evolucionado»

–¿Recuerda algunas campanadas de manera especial?

–Todas han sido especiales. Hay dos personas con las que tuve la suerte de poder darlas que para mí fueron muy especiales. Con Raffaella Carrà, ella tenía mucha experiencia y pasó uno de los días de nervios más grande de su vida. Me llamaba desde Roma preguntándome para ver cómo se hacían porque era una mujer muy perfeccionista con su trabajo. También con Carmen Sevilla, porque fueron muy emotivas y divertidas. Esto no se vio, pero recuerdo que metió el tacón en una alcantarilla que teníamos en el balcón de Sol y tuve que sacárselo mientras la cámara no enfocaba. Aquello fue muy Carmen Sevilla.

–En el directo con Ibai hablasteis de hacer una nueva versión de 'Grand Prix' para Twitch. ¿Iba en serio?

–Es un proyecto porque ten en cuenta que Ibai es uno de mis niños del 'Grand Prix'. Él siempre tenía esa idea y lo tenemos encima de la mesa. Él es muy respetuoso con el programa. Conozco perfectamente el formato, pero habría que actualizarlo, encajarlo en una plataforma como Twitch. No estamos ahora en ello, pero en cuanto arranque el año intentaremos darle forma. No sé si para este próximo año, pero lo vamos a intentar.

–¿No ha habido otros intentos de recuperar el formato en alguna televisión?

–El intento pasaba porque alguien quisiera hacerlo, pero no había ninguna televisión. El tema de la vaquilla ha echado para atrás a las cadenas, porque era un poquito rompecabezas. Soy un defensor de que el programa sea con la vaquilla, pero habrá que darle una vuelta, porque el mundo ha evolucionado. Pero era el programa de la vaquilla, porque marca mucho las tradiciones de los pueblos.