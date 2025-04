«Quiero disfrutar de la vida más tranquilo»

j. moreno Madrid Martes, 15 de febrero 2022, 00:04 Comenta Compartir

Miguel Ángel Muñoz (Madrid, 38 años) se mete en la piel de un periodista (Óscar Santos) que intenta probar unos crímenes que no fueron juzgados hace veinte años en 'Sequía', la primera ficción hispano-lusa que nace fruto de una coproducción internacional entre la televisión pública española y la portuguesa. La serie, que La 1 ofrece este martes (22.40 horas) con la emisión de dos nuevos capítulos, narra la historia de dos familias separadas por la frontera cuyas vidas vuelven a cruzarse tras el paso de los años, con ingredientes de amor, ambición, traición, avaricia y un crimen sin resolver.

–Se está acostumbrando a hacer personajes oscuros...

–Mi personaje en 'Sequía' es un buen tipo. Normalmente, en los 'thrillers' en los que he tenido la oportunidad de trabajar, he sido un tío chungo, de los que me divierte muchísimo interpretar. Me lo paso mejor haciendo de malo que siendo bueno, lo cual no significa que sea más interesante. Todos los personajes los abordo con la misma pasión. En el caso de Óscar, también ponerme en la piel de un periodista, ver ese otro lado en el que nunca estoy, pues ya era un ejercicio para mí muy interesante. Ese ejercicio de querer contar la verdad y respetar su trabajo, me ha gustado mucho y me ha servido para entender un poco más esa otra parte de mi profesión, que es la de los compañeros de la prensa.

–¿Qué cree que hace diferente este 'thriller'?

–Hay muchos puntos diferenciales, lo primero la producción y los escenarios. Es una coproducción internacional entre España y Portugal; Madrid, Cáceres y Lisboa. También hay escenarios naturales, que son unos personajes más. Que se mezclen también dos culturas es también muy diferenciador porque hay muchos puntos de vista distintos al mirar una historia. Realmente es un 'thriller' de los que a mí me gustan, que no engaña al espectador. Que cuando termina la serie sabes lo que ha pasado y no te deja ninguna ventana abierta.

–¿Se animaría a hablar portugués para una ficción?

–Por supuesto, no podría divertirme más. Una de las cosas que más me gusta en la vida es aprender cosas nuevas. Todavía no hablo portugués, pero espero hablarlo. Practico inglés y francés, y me encantaría aprender portugués e italiano. Y trabajar allí, por la experiencia y porque hay mucho talento. Nuestros vecinos hacen las cosas muy bien.

–Empezó el año confinado. ¿Cómo lo ha llevado?

–He empezado el año como si estuviera haciendo la segunda parte de 'Cien días con la tata', porque he estado otra vez confinado, en casa y los dos con Covid. Tras dar negativo, he podido continuar con la promoción de nuestra película e ir a Mérida a presentarla, que fue emocionante.

–¿El segundo confinamiento ha sido diferente?

–Ha sido muy duro a nivel psicológico, porque cuando a uno le pillan las cosas por sorpresa, al final el ser humano se adapta, pero cuando ya sabes lo que viene, se me han hecho larguísimos esos diez días después de dar negativo. Por suerte, hemos estado juntos, lo hemos pasado con síntomas leves, aunque la tos tardó días en irse.

–Supongo que con algo de miedo, porque su tata es mayor...

–Yo siempre veo la botella medio llena y no medio vacía. En el documental intento transmitir la máxima tranquilidad a mi tata y en este segundo confinamiento igual. Nos lo tomamos con filosofía y con humor.

Maratones y hernias

–¿Se anima a algún nuevo reto con el deporte?

–Lo primero es recuperarme de mis hernias diagnosticadas, que me impiden hacer la mayoría de las cosas que me gustan. Correr sí puedo, aunque ahora mismo no tengo tiempo. Ojalá este año pueda hacer otra maratón. Mi objetivo es hacer las seis 'Marathon Majors'. Llevo Boston, Chicago y Nueva York, que la he corrido dos veces, y me gustaría hacer Londres, Berlín y Tokio. Y espero quedarme ahí, porque es un poco lesivo correr tanto. A mí la pandemia no me ha parado. Sólo me para el cuerpo cuando me dice que hago demasiadas cosas. Me encantaría disfrutar tanto de la vida pero mucho más tranquilo. De momento no lo consigo, pero estoy en ello.

–De su tata decía que admiraba su paciencia, el ir más despacio en la vida.

–En ello estoy. Ver la película me ayuda mucho. Las sesiones de terapias reales que hay en la película me sirven para recordar todo lo que trabajo con mi terapeuta a ver si me va calando un poco más. El primer paso es reconocerlo y también aceptar, sin demasiada culpa, que no lo puedes cambiar de inmediato. Ojalá algún día pueda seguir disfrutando tanto de la vida de otra manera, un poquito más calmado, pero de momento me cuesta.

–También contó que le apetecería estar en el regreso de 'Un paso adelante'.

–No he confirmado ni que vuelva ni que vaya a estar en 'UPA'. Van a hacer algo diferente, con lo cual no vuelve 'Un paso adelante', sino que será algo distinto. Estamos en conversaciones. Cuando lea la trama, si es lo suficientemente interesante, me encantaría poder estar. Y si no lo es, pues en algún momento podría hacer un cameo porque le tengo mucho cariño y respeto a la serie. Lo más importante es que preparan algo distinto, con gente nueva.