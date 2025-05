Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine hasta la designación del actual, Fernando Méndez-Leite, ha sido fichado por Netflix para ocuparse de la ... división de cine de la plataforma en España y Portugal. «Estoy encantado de comenzar esta etapa al frente del equipo de películas. Continuaremos dando voz al talento español y contando las mejores historias», afirma el ganador de tres goyas, que hace un par de años dirigió para Movistar Plus+ 'La línea invisible', una serie sobre el nacimiento de ETA.

Al contrario que en la política, donde funcionan las puertas giratorias, en la industria audiovisual no prima el 'meritoriaje' en el cine para dar el salto al 'streaming'. Netflix atrae hacia sí todo el talento que puede y Barroso ha demostrado de largo su valía -como cineasta y como gestor- en un cargo tan incómodo, ingrato y poco pagado como es la presidencia de la Academia de Cine que, por cierto, ahora ostenta una de las personas que más saben de cine español y que también más experiencia tiene en diferentes puestos.

Dado el actual volumen de producción, hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos exactamente si un estreno es de una película o una serie, si va a cines o a plataformas, si se está rodando o hace meses que anda perdido por los menús de Netflix, Filmin o HBO Max. Hace no tantos años, los actores de renombre no hacían tele porque eso significaba una merma en su estatus. Hoy hasta los números uno ansían una serie que proporcione estabilidad económica durante un largo período de tiempo. 'Balenciaga', 'Reina roja', 'El silencio', 'Cristo y Rey' y '30 monedas' son algunos de los estrenos más esperados del nuevo año en que vamos a entrar. Y no son películas, sino series.