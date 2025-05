La primera serie documental de la historia más reciente de los Borbones

J. Moreno Madrid Martes, 31 de mayo 2022, 00:05 | Actualizado 11:01h. Comenta Compartir

«¿Cómo es posible que en España no haya una serie documental sobre nuestra Familia Real?», se preguntaba la periodista Ana Pastor hace dos años cuando planteó hacer el primer proyecto de no ficción en nuestro país que desvelara la historia más reciente de la monarquía española. Así nació 'Los Borbones: una familia real', un nuevo formato dirigido por el creador Aitor Gabilondo ('Patria') y la propia presentadora de Atresmedia, que se estrenó el pasado domingo en la plataforma Atresplayer Premium y cuya primera entrega se emite en abierto este martes en el 'prime time' de La Sexta.

Pastor explica que fuera de nuestras fronteras «había mucho interés» por un proyecto que contara la historia reciente de la Corona española que, a diferencia de la familia real británica, no ha tenido sus propias series documentales pese a ser una de las monarquías más antiguas de Europa. El relato de la producción se ha construido a partir de documentos inéditos, imágenes y testimonios de escritores, periodistas y personas cercanas a la Casa Real. La presentadora adelanta que encontraron unas cartas del rey Alfonso XIII en el archivo del Palacio Real que revelan «lo parecido que son los Borbones» entre ellos. «Ha marcado una tendencia en parecidos sorprendentes, sobre todo entre Alfonso XIII y Juan Carlos I, en concreto con la relación que tuvieron con las mujeres y que el primero fue procesado por cobrar comisiones», avanza la comunicadora.

En estas primeras seis entregas que corresponden a la primera temporada, 'Los Borbones: una familia real' apuesta por «capítulos temáticos» que no están en orden cronológico, donde se aborda el dinero, el futuro de la monarquía y el papel de la reina Letizia, que tuvo una adaptación «difícil» en el Palacio de la Zarzuela «por ser nieta de un taxista», según la codirectora de la serie documental. «Se la ha maltratado según su entorno, también desde la prensa. Está haciendo un gran trabajo sobre sus hijas que será bueno para todos», añade Pastor.

Para Aitor Gabilondo, durante muchos años «se ha protegido a la Familia Real» y cree que «ha llegado el momento de hablar» para «devolver ese resentimiento» a la generación de la Transición «que tuvo que confiar» en el rey emérito y «se ha llevado una decepción tremenda con él». «Es un momento de hacer un retrato crítico de esta familia que nos condiciona la vida a todos. El tono era complicado, creo que lo hemos conseguido. Entre felación y guillotina hay un camino intermedio», aclara.

Porque, como ha recordado Gabilondo, durante los últimos cien años, los Borbones «han reinado, han sido expulsados y están en crisis»: «No es una monarquía del todo asentada comparable a Reino Unido. Tampoco ayudan a creer en la institución», subraya. Pastor, en cambio, pone el foco en la autocrítica que debe hacer la clase periodística sobre el tratamiento de la Casa Real. «Ha habido una protección e intento de opacidad continuo. Hace cien años ocurría lo mismo, cuando Alfonso XIII se fue a un casino de Francia en plena crisis económica y en la época no se contaba como después», opina la presentadora de 'El Objetivo'.

Por ello, Gabilondo no ve factible en el corto plazo producir una serie sobre la monarquía española similar a la prestigiosa 'The Crown'. «Seguro que no porque no habría presupuesto y es un poco pronto. Sé que hay proyectos por ahí, pero es importante poner en el imaginario la historia real de los Borbones y, a partir de ahí, cuando te has familiarizado, hacer la ficción», explica.

Imágenes inéditas

Coproducida por Atresmedia TV, Newtral y Exile Content, en colaboración con Alea Media, 'Los Borbones: una familia real' pretende desvelar «cómo es en realidad la familia que reina en España», desde Alfonso XIII hasta hoy. En el primer capítulo, la serie documental muestra la imagen que Juan Carlos I y Sofía trasladan a la opinión pública, la de una familia austera, sencilla, unida y feliz, algo que no correspondía con lo que ocurría tras las puertas del Palacio de la Zarzuela y que afectaba también a sus hijos

Esta entrega, además, analiza la llegada al trono del emérito de la mano de Franco y los enfrentamientos que tuvo con su padre, Don Juan, que se siente traicionado por su hijo como cuenta en varias entrevistas rescatadas por el equipo de la serie documental.

En concreto, el capítulo se detiene en uno de los pasajes más trágicos en la vida de Juan Carlos I, que mató por accidente a su hermano pequeño Alfonso, cuando ambos tenían 18 y 14 años respectivamente. La serie ofrece imágenes inéditas del malogrado Alfonso bañándose en el mar en unas vacaciones familiares y el testimonio del amigo de la infancia de Juan Carlos I, Antonio Eraso. En este primer episodio participan, entre otros entrevistados, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, los periodistas Iñaki Gabilondo, José Antonio Zarzalejos, Fernando Ónega y la experta en la familia real española, Carmen Enríquez, además de la biógrafa de la reina Sofía, Pilar Urbano, entre otros invitados.