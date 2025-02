Boquerini . Lunes, 27 de marzo 2023, 00:10 Comenta Compartir

Las predicciones, como las pistolas, las carga el diablo. El pasado jueves el ex ministro, profesor y economista Miguel Sebastian, analista de cabecera de 'Al rojo vivo' (La Sexta), aseguró que si la inflación no bajaba del cinco por ciento este mes, se afeitaba la cabeza. Desde luego, que la inflación baje sería estupendo, pero no me negarán que ver a Miguel Sebastián rapado sería un espectáculo insuperable. Es más, desde aquí le animo que aunque se cumpla su predicción, se rape la cabeza, aunque solo sea para solaz de los espectadores.

Esto de hacer predicciones ante tanta gente, y sobre todo en televisión, es siempre peligroso. No se si ustedes habrán oído hablar de Eugenio Martín Rubio, el hombre del tiempo en los 70 en Televisión Española, que lucía un hermoso mostacho. Un día aseguró tras una larga sequía: «Si mañana no llueve en Madrid, me afeito el bigote». Al día siguiente, todos mirando al cielo. El día amaneció muy negro, parecía que podía llover en cualquier momento, pero la lluvia se resistía y el tiempo pasaba. Y acabó la jornada y no llovió. Al día siguiente Martín Rubio apareció en la pantalla sin bigote. Hay muchos más casos y todos perdieron sus predicciones.

Mucho más reciente fue el caso de Esperanza Aguirre, que dijo que ponía la mano en el fuego por la honorabilidad de su equipo. Después de que la mayoría pasasen por los juzgados se quemó las manos. Ardo en deseos de que pase esta semana, llegue abril y se haga pública la inflación de marzo. ¡Espero asistir a un momento inolvidable! Y sugiero que sigan más predicciones mientras los demás vamos preparando la crema de afeitar y la navaja barbera para ofrecérselas.