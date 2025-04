Los precios

Comenta Compartir

La nueva era de las plataformas de 'streaming' se acerca peligrosamente. Un capítulo cuyo eje central es, curiosamente, volver a lo que hace la denostada televisión de toda la vida: poner anuncios. Las primeras tarifas se han conocido durante estas últimas semanas y afectan, de momento, solo a Estados Unidos. Disney+ ha sido la más clara. La tarifa mensual con anuncios entrará en vigor el 8 de diciembre y será de 7,99 dólares. Ese es el precio actual de la opción más barata (sin anuncios) de la compañía. Por el contrario, la oferta más económica sin publicidad subirá un 37% desde diciembre.

Cómo será la experiencia publicitaria es algo que todavía no está claro. A los rectores de la casa de Mickey les gusta la opción que baraja Netflix, que es poner cuatro minutos de anuncios por cada hora. Siempre serían al principio o en medio de la serie y nunca al final para favorecer el consumo maratoniano de los capítulos. No habrá publicidad en los contenidos infantiles y la compañía está estudiando qué ocurre con los productos que no son suyos porque los contratos firmados no incluían publicidad. Este formato no contempla la posibilidad de descargar como hasta ahora. Precio: entre siete y nueve dólares, según Bloomberg. Es más o menos la mitad de lo que paga un estadounidense de tarifa básica. Y lo más sorprendente es que ya se habla de que Netflix puede ganar unos 8.500 millones de dólares con esta nueva modalidad, que entrará en vigor en un puñado de países antes de que termine este año.

La expansión general se producirá en 2023, al igual que en Disney+. Amazon ya anunció que el servicio anual de Prime -que permite ver la tele- pasará de 36 a 49,90 euros. El 'streaming' busca más ingresos en plena crisis. La respuesta es una incógnita.

