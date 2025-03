j. moreno Madrid Martes, 25 de octubre 2022, 00:13 Comenta Compartir

La cultura es el eje central de 'Culturas 2', el nuevo magacín diario de La 2 (lunes a jueves a las 20:20 horas) que habla de actualidad, sin olvidar otros movimientos que no suelen acaparar una gran atención. Al frente está la periodista Paula Sainz-Pardo (Madrid, 32 años), que regresa a la televisión tras ser la última presentadora de 'La 2 Noticias', el informativo alternativo de la segunda cadena de TVE que finalizó antes de la pandemia sin una despedida formal tras más de un cuarto de siglo en emisión.

-¿Este programa nace como respuesta a una demanda televisiva pendiente de cubrir?

-Este programa me lo ofreció Ignacio Elguero, responsable de cultura de RTVE. Creo que un formato cultural en televisión, y más todavía en la pública, era algo necesario. Las primeras críticas que recibimos eran todas muy buenas y coincidían en la falta que hacía un programa así en TVE. Es un equipo muy grande el que hay detrás y decidimos cómo queremos que sea el espacio. La idea de 'Culturas 2' es que sea una marca para La 2; que deje huella y represente al telespectador, que esté en constante innovación y que sea imprevisible. En definitiva, hacer una televisión que emocione y se acabe convirtiendo en el referente de cultura más importante de la pequeña pantalla. Queremos que sea la gran casa de la cultura.

-Apuestan por una televisión sin prisa cuando vamos acelerados.

-Porque no buscamos la moda, ni lo que se lleve o deje de llevar. Queremos calidad. Un magacín de cultura te permite contar las cosas de una forma más pausada, que las contextualice. Es un sello de La 2, una cadena que nunca busca la inmediatez. 'Culturas 2', al ser una marca de la cadena, también busca eso.

-Hablarán de series y podcast, formatos que a veces no relacionamos con la cultura. ¿Por qué han decidido incluirlos?

-¿Por qué no? No fue una decisión de meter series o no; salió solo. Igual que hablamos de música, cine, comics o cultura urbana, también decidimos introducir en el programa ficción y podcast. No hubo discusión. Tenemos muy interiorizados que estos formatos ya forman parte de nuestra vida. Queremos tener a los jóvenes y también al público infantil, con una colaboradora que estamos cerrando, pero no renunciamos a todas las edades. Es un programa vivo y diverso que está pendiente de la agenda cultural, poniendo como objetivo hablar de los grandes nombres que vertebran la sociedad y los movimientos culturales. Vamos a ir a la cultura local, la que se desarrolla en los pequeños territorios y los pueblos.

-¿Es frustrante que solo haya un magacín cultural en la televisión pública y en otras cadenas estén en segundo plano?

-La cultura brilla por su ausencia en las televisiones y es una pena. La 2 es una referencia y ojalá todas las televisiones apostasen más por la cultura. La audiencia es importante, pero creo que lo es más la independencia y la calidad. Y eso es más relevante en una cadena como La 2.

-¿Cómo ha recibido el sector cultural este nuevo programa?

-Ha sido una respuesta unánime. Todo el mundo nos ha felicitado y nos han deseado una larga vida. En el estreno entrevistamos a Rosa Montero, que estaba emocionada por ser la madrina. Estuvo brillante. En los reportajes que hemos salido a grabar con el mundo de la cultura, todos coincidían en que un programa así era necesario y se agradece que sea en la televisión pública. Se merecían esta buena noticia.

-¿No se plantea el posible regreso de 'La 2 Noticias'?

-Ojala que no se convierta en algo pasado y volvieramos a ver 'La 2 Noticias'. Me encantaría. Son dos formatos complementarios. Por mí volvería mañana y como siempre. Los espectadores y yo lo echamos de menos.

-¿Qué aprendió en esta etapa?

-Aprendí a hacer periodismo. Una de las mejores cosas que tenía es que ayudaba a contextualizar. Echo de menos esa parte de 'La 2 Noticias', la que hablaba de conflictos olvidados, aunque es cierto que en los 'Telediarios' de TVE se habla cada vez más de esos países que están al margen. Hace mucha falta un informativo transgresor y canalla. Fue una pena que nos despidiéramos de aquella manera, el jueves previo al estado de alarma de la pandemia. Nunca más volvió. Tras 25 años de informativo se merecía una despedida digna, por todos los equipos anteriores que no lo tuvieron fácil. Era un programa muy premiado y querido.

-Llegó a contar que sufrió abusos sexuales con once años.

-Lo conté en directo en el informativo porque íbamos hablar de una noticia sobre cómo se hablaba de los abusos en un hilo de Twitter a raíz de un libro de Cristina Fallarás. Estaba justificado, fue la entradilla para informar de la cantidad de mujeres que contaba en redes los que nos pasa a todas. No estaba haciendo nada malo y lo conté. No nos debe dar vergüenza. Lo sonrojante debe ser para la persona que los hizo. Es importante dar visibilidad, pues si no parece que no existe.

