'Pasapalabra' alcanza 500 emisiones en Antena 3 como el espacio más visto en TV

r. c.

j. moreno Madrid Jueves, 21 de abril 2022, 00:05 Comenta Compartir

Como si del comer se tratara, 'Pasapalabra' es un rito diario para muchas familias españolas. Es el miembro que llega sobre las 20.00 horas a la pantalla de Antena 3 y al que todos escuchan y miran con atención especialmente durante los últimos minutos en los que dura su prueba más famosa, 'El Rosco'. A su presentador, Roberto Leal, le vemos más que a muchos de nuestros seres queridos. Y con sus concursantes sufrimos y nos divertimos cada día en la disputa por ganar el ansiado bote.

El concurso vespertino ya superó los veinte años de emisión (se estrenó en julio de 2000) y alcanza esta tarde (20:00 horas) su programa número 500 desde que se mudó a Atresmedia, el grupo que lo vio nacer en el año 2000. Lo celebrará con una edición muy especial en la que Pablo Díaz y Sofía Álvarez, ambos ganadores del bote de Antena 3, se verán las caras en una entrega que servirá para conmemorar su hazaña. Los dos concursantes estarán acompañados de otros rostros del grupo de comunicación, como las periodistas Sandra Golpe y Helena Resano, el presentador de 'La ruleta de la suerte', Jorge Fernández, y el meteorólogo Roberto Brasero. Los invitados serán los encargados de acumular segundos durante la primera parte del programa. Además, en esta edición especial, Roberto Leal se enfrentará, por primera vez, a responder las preguntas de 'El Rosco'.

Pablo y Sofía se han convertido ya en personajes populares para la audiencia. En el caso de Pablo Díaz, logró completar 'El Rosco' en julio del año pasado, llevándose a casa el premio de 1.825.000 euros. Unos meses después, Sofía Álvarez respondía correctamente a las 25 palabras de la última prueba del concurso y lograba 466.000 euros de bote. Sus relevos en el programa son Orestes Barbero, un clásico del formato, y Marian Manteca, una nueva integrante que está poniendo contra las cuerdas al veterano en el duelo final.

«No molesten al abuelo»

Basado en el británico 'The Alphabet Game', el éxito de 'Pasapalabra' no se traduce sólo en grandes cuotas de audiencia, sino también en la compañía que da a numerosos espectadores, especialmente al colectivo de personas mayores y más vulnerables. No es raro, por ejemplo, visitar un hospital o una residencia de la tercera edad a última hora de la tarde y encontrar al concurso en la gran mayoría de las televisiones.

Acompaña a muchos mayores en sus casas y no es raro que sea lo que está puesto en las teles de las residencias por las tardes

Una admiración hacia el espacio que Roberto Leal ha podido comprobar en primera persona. «Los espectadores son felices y noto el cariño de la gente. Me han dicho cosas muy bonitas. Un compañero de trabajo me comentó que su padre, que es muy mayor y apenas habla, solo quiere ver a esa hora 'Pasapalabra' y contesta a algunas de las preguntas de 'El Rosco'. Es su momento y que nadie se lo toque», rememora el andaluz.

El presentador, sorprendido con las audiencias diarias del concurso, asegura que se trata de un programa «que reúne a familias y a muchas generaciones». «Me mandan vídeos que son para enmarcarlos, de abuelos a los que no les puedes llamar de 20:00 a 21:00 horas porque están emitiendo 'Pasapalabra'», explica. «Es lo más visto de la televisión. Es increíble y también dice mucho del espectador que está en casa y sigue un programa de entretenimiento que es cultural. Al final, se aprende, se divierte y se coge cariño a los concursantes», añade Leal.

Fidelidad de la audiencia

Pese a llevar más de veinte años en emisión, con cambio de cadena incluido (anteriormente se emitió en Telecinco, con Christian Gálvez como presentador), el concurso llega a su programa 500 como líder de audiencia y coronándose como el programa más visto de la televisión, promediando un 21,5% de cuota de pantalla y más de 2,5 millones de espectadores desde que se estrenó en Antena 3.

Sin embargo, en el momento final de 'El Rosco', el espacio dispara su audiencia hasta el 25,4% de 'share' y los 3.375.000 seguidores de media.

Además, 'Pasapalabra' gana habitualmente en todas las franjas de edad y lidera también en todas las comunidades autónomas, alcanzando sus cifras más importantes en Aragón (27,1%), Castilla y León (26,2%), Castilla La Mancha (24,7%), Galicia (23,7%), Madrid (23,2%), Murcia (22,6%), Baleares (22,4%) o Andalucía (22%).