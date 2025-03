Comenta Compartir

Debe de ser frustrante contar con un caballo ganador en tus filas, como es 'Pasapalabra', y dejarlo escapar. Es algo que han experimentado Antena 3 y Telecinco. La primera lo dejó marchar hace un siglo y durante años ha visto cómo en la competencia obtenía datos extraordinarios. Hace unos meses Mediaset, inexplicablemente, soltó los derechos del concurso y rápidamente fueron recuperados por la emisora de Atresmedia, que ahora disfruta cada día de su éxito. Es, con diferencia, el programa más visto en España. Lidera su franja y además ayuda a impulsar al resto de programación.

Cierra el curso con un sobresaliente y ya prepara entregas especiales para el verano. No necesita descanso, no se quema, es un caso inaudito en nuestra pantalla. Peor suerte corren aquellos formatos a los que les toca medirse con él. Ninguno sale bien parado. Sonsoles Ónega acaba de despedirse de la versión vespertina de su '¡Ya es mediodía! No ha conseguido sorprender al espectador y se va sin pena ni gloria .En su lugar el canal se ha sacado de la manga la enésima variante de 'Sálvame'.

Esta vez es color sandía, tiene a Carlos Lozano al frente y es un despropósito que solo lo tragan los más fieles. El resultado sigue los pasos de todos los intentos anteriores de Telecinco por recuperar a su público, es decir, ha sido un fracaso. Y no tiene pinta de que vaya a mejorar. TVE también eliminó de su parrilla el veterano 'España Directo' y en su lugar ha probado otro concurso, 'Te ha tocado', que conduce el inefable Raúl Gómez. Sus resultados, en términos de audiencia, son decepcionantes. Habrá que darle tiempo para ver si consigue ganar terreno. Lo va a tener francamente complicado. Los espectadores de 'Pasapalabra' son insobornables.