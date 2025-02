J. Moreno Domingo, 18 de agosto 2024, 00:09 Comenta Compartir

Tras un largo parón profesional, Jorge Javier Vázquez (54 años, Badalona) regresó a la franja en la que se dio a conocer como uno de los grandes comunicadores de la televisión. El presentar conduce 'El diario de Jorge' en las tardes de Telecinco (de lunes a viernes a las 16:00 horas), un formato que recupera el género del 'talk show' para escuchar historias anónimas.

-¿Ha hecho alguna petición especial para el programa?

Lo único que dije cuando me lo propusieron es que yo no quería que fuesen cuatro sillas y el presentador. Eso ya estaba hecho y me preocupaba la manera en la que se iban a contar las historias. Me dijeron que no me preocupase, que no iba a tener nada que ver. Y una vez me contaron cómo iba a ser, me olvidé y me relajé.

-¿Habló con Patricia Gaztañaga, la mítica presentadora de 'El diario' de Antena 3?

Sí, hablé con ella. Patricia empezó 'El diario' en Antena 3 el mismo día que estrené 'Rumore, rumore' con Francine Gálvez. Ella iba detrás de nosotros en la parrilla y siempre me recuerda que el primer día hicieron un 25% de audiencia.

-Y a estas alturas de su trayectoria, ¿no relativiza las audiencias?

El primer día es importante. Ahora en verano el 'prime time' se traslada a la tarde. Es una cosa en la que lo mejor es enfrentarse a ello y ya está.

-¿Si fracasa se lo toma como algo personal?

Vi un vídeo de Lina Morgan en el que decía que tras una vida llena de éxitos y rompiendo récords de audiencia, de repente eso deja de pasar y te das cuenta de que no es para tanto. Cuando cancelaron 'Cuentos chinos' sufrí por el equipo, aunque sabía que se iban a recolocar rápido. Mediaset me reunió y me confirmó que presentaría 'Supervivientes'. Entonces pensé que iba a estar cinco meses sin trabajar y cobrando, no me había visto así en mi vida (risas). Con 30 años empezando una carrera profesional igual me lo tomo de una manera, pero a mi edad, que me quedan cinco años para la tarjeta dorada de Renfe, lo vivo de otra manera.

-Vuelve el 'talk show' en plena época en el que la gente cuenta sus historias por las redes sociales. ¿Ha hecho alguna petición especial para el programa?

Hay una cosa que es imbatible y es que te cuenten buenas historias. Ante eso... No hay nada que se le pueda enfrentar. Es un programa diario y hay que dejar que la audiencia se vaya enterando. Me tranquiliza que sea un proyecto de largo recorrido.

-Una parte del público le sigue recordando por 'Sálvame'.

Es que 'Sálvame' ha sido el programa que ha hecho que yo me creyera presentador. Me ha permitido crecer profesionalmente, investigar, explorar... Es un programa que me ha dado muchísimo profesional y personalmente. A 'Sálvame' yo lo encuadro dentro de mi mundo de aprendizaje. Soy lo que soy fundamentalmente gracias a 'Sálvame', y también a otros programas.

-¿Presentando 'Sálvame' no creyó nunca estar en su mejor momento profesional?

Es que no nos daba tiempo a pensar. Vivíamos a un ritmo tan frenético que no nos daba tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo. Yo me he dado cuenta ahora. Me he pasado 15 años de mi vida en 'Sálvame' sin pensar, que por otra parte era cómodo, porque vivir sin pensar es una maravilla.

-¿Sigue la pista a sus excompañeros en 'Ni que fuéramos shhh'?

Veo las cosas que salen por las redes. Son mi familia; he pasado más tiempo con ellos con mi familia. He estado más con Belén Esteban y María Patiño que con mi madre, y esto es duro también (risas).

-Acaba de renovar su contrato de larga duración con Mediaset. ¿Se siente valorado?

Llevo 22 años en Mediaset y no encuentro otra casa mejor en la que estar. Y desde que estoy aquí nunca he tenido tampoco mucho interés en moverme.

-Hace unos meses tuvo un encuentro agrio con el polemista de ultraderecha Vito Quiles, que le persiguió tras asistir a unas jornadas en el Congreso. ¿Ha notado una mayor crispación hacia su persona?

La verdad es que no. Somos muy proclives a que nos digan ochenta cosas bonitas y nos quedemos con la cosa que no nos hace gracia. Recibo tantas cosas bonitas, lo que significa que te vean por la tele, la alegría que les das que, en este momento de mi vida, me quedo con eso. El amor es mucho más importante. Y eso es un ejercicio, porque hay que estar preparados. ¿No te afectaría que te dijeran cosas malas gente que no te conoce?

Temas

Jorge Javier Vázquez