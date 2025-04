Comenta Compartir

El humor británico se asocia por alguna razón a la inteligencia y la sutilidad, cuando lo cierto es que algunos de los chistes y gags ... más burros que he disfrutado llevan la firma de los Monty Python, Sacha Baron Cohen o Ricky Gervais. Una serie en mi adolescencia emitida en el primer canal de Euskal Telebista (en euskera), 'Gazteak' ('The Young Ones'), anticipó la comicidad bestia y surreal de muchas ficciones actuales. No han salido de la nada, sino que se deben a una larga tradición de libertad y experimentación auspiciada por canales ingleses como la BBC.

Disponible en Filmin, 'Such Brave Girls' ha sido comparada con 'Girls' o 'Fleabag' al estar protagonizada por mujeres. Transcurre en uno de esos anodinos vecindarios británicos de clase media en el que podrían residir los Roper. Dos hermanas conviven con la madre: el padre se fue a comprar té hace diez años y no se ha vuelto a saber nada de él. Ninguna de las tres parece trabajar o estudiar. Una de las chavalas está colgada de un chulito que no la hace ni caso; la otra de una camarera que también la ignora. La madre se ha echado como novio a un viudo con un casoplón más tacaño que el tío Gilito. La actriz y guionista de 30 años Kate Sadler no tiene compasión en este festival de personajes desagradables, cutres y descarnados. Un ejemplo: la hermana se queda embarazada y cuando la ecografía revela gemelos grita a la ginecóloga: «¡Sáquemelos de aquí!». Los problemas de identidad, el suicidio, las relaciones tóxicas y el duelo se abordan desde la más incorrecta de las ópticas, sin que el espectador disponga de ningún asidero sentimental. Los hombres que aparecen son igual de detestables y patéticos que ellas, como ese novio virgen que vive en casa de las hermanas y que se niega a admitir que su presunta chica es lesbiana.

