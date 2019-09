«Faltan más programas de libros» Óscar López. Óscar López El periodista comanda una nueva temporada de 'Página Dos', que arranca mañana. «La 2 es un oasis» JULIÁN ALÍA Martes, 3 septiembre 2019, 00:05

Camino de Estados Unidos, Óscar López (Barcelona, 58 años) pospone el modo avión de su teléfono para atender la llamada. Aún no ha salido su vuelo hacia Nueva Orleans, donde no va de vacaciones, sino a grabar una nueva entrega de 'Página Dos', el programa de libros de La 2 de TVE que estrena temporada mañana a las 20:00 horas. En esta ciudad del estado de Luisiana transcurre parte de la trama del nuevo libro de Dolores Redondo, 'La cara norte del corazón', que «es una precuela de su famosa serie de Baztán», según comenta el presentador del formato, que añade que es donde va la protagonista, la inspectora Amaia Salazar, «a hacer un curso con el FBI».

- ¿Qué libros se lleva?

- Me llevo uno de Valeria Luiselli, que publica Sexto Piso y se titula 'Desierto sonoro', que tiene muchas opciones para ser una entrevista del programa, porque hasta donde hemos leído nos ha gustado mucho, y lo tengo que acabar. También la nueva novela de (Jonathan) Safran Foer ('Podemos salvar el mundo antes de cenar') para valorarla, porque viene en octubre, y luego el último premio Goncourt ('Sus hijos después de ellos'), que publica AdN, de Nicholas Mathieu. Llega a España a finales de mes o a principios de octubre, y para valorar un poco también si los entrevistamos o no. Las entregas de 'Página Dos' que salen ahora en septiembre ya están decididas o rodadas.

- ¿Cuántos viajes hace por temporada?

- Depende un poco de cada temporada. Por España viajamos regularmente, claro, porque cuando no es una entrevista es porque el equipo va a hacer algún tipo de reportaje. Ahora se está viajando prácticamente cada quince días porque hay una sección nueva que se llama 'Mapas literarios'. También inauguramos otra esta temporada que se titula 'Historias de libro', en la que presentamos a personas que tienen un vínculo especial con la literatura, quizá a veces de una manera tangencial. Son historias muy curiosas, como la de un taxista que vive en Alicante y que ha publicado un par de libros, la de un profesor de literatura que tiene una manera muy particular de hablar de libros con sus alumnos, o la de un escritor que está en La Rioja y que vende sus libros puerta a puerta. Son historias en las que se mezcla lo literario con lo humano, y para rodar eso también hay que viajar.

- En el programa de hoy toca recorrer el mapa literario de Córdoba.

- La idea que tenemos es visitar desde libreros a activistas culturales, iniciativas como clubes de lectura, festivales concretos que tengan un plus especial. En el caso de Córdoba hemos ido a Cosmopoética, que es uno de los grandes festivales literarios de este país. También hemos hablado con algún escritor, que hace un poco de cicerone y nos ha mostrado algunas librerías interesantes. Suelen ser tres o cuatro puntos cruciales de cada una de las ciudades.

- Y así ya van trece temporadas.

- Cuando lo pienso fríamente no me lo creo. También debo decir que se me han pasado volando. Para mí es un sueño. Soy periodista cultural, me gusta mucho leer y me gusta mucho el periodismo, y juntar las dos cosas en un programa que te deja ser lo más creativo posible, hablar de libros de la manera que tú quieres. es un lujo y también una fortuna que tenemos en La 2 de TVE. No vive este país un momento muy dulce desde el punto de vista cultural, y que exista La 2 es un oasis. Trabajar así resulta muy cómodo y es muy de agradecer.

- ¿Llena 'Página Dos' el hueco en televisión que demanda la literatura?

- Yo creo que debería tener muchísimo más en todas las cadenas. El problema es que parece que en este país solo las televisiones públicas las que deben tocar el tema de la cultura, y ya no solo hablo de libros, sino del cine, la música. Yo creo que TVE cubre perfectamente su cuota, pero el problema no está ahí. La 2 tiene programas de arquitectura, de música. El problema es que en las otras cadenas de televisión no hablan de ello. Nadie toca el tema de la cultura. Las privadas, ni cinco minutos. Eso es un hándicap, y si queremos que este sea un país mucho más lector y más culto necesitamos que todos los medios de comunicación pongan en sus parrillas espacios de cultura. Yo creo realmente que hacen falta más programas de libros. 'Página Dos' es el único a nivel estatal. En alguna comunidad autónoma lo hay también, pero esto no puede ser. Yo creo que este país necesita más programas tanto de libros como de música, cine, teatro y de todo.