A sus órdenes, mi sargento' es la frase que más se dice en 'Fuerza de paz', el thriller militar que ocupó la noche del miércoles ... en La 1. Tres capítulos de una tacada para acabar de madrugada. La serie seguirá las próximas semanas, veremos cómo la emiten. No les fue mal en audiencia por lo que las campanas voltean en Prado del Rey, donde sus responsables parecen moverse como pollo sin cabeza. Porque veamos: la serie llevaba bastantes meses acabada y olvidada en algún despacho. Y ahora les entran las prisas y empiezan con los tres primeros capítulos de golpe, uno tras otro. Y eso que parece hecha a medida para la televisión pública. La acción se desarrolla en una unidad del ejército español destinada en misión humanitaria en Bonaki, Guinea Ecuatorial.

Y en este contexto, una muerte cuando menos extraña. Un sargento primero se ha suicidado, aparentemente. Y su prometida, la sargento del título, Paula Ergueta, también en Guinea, no se cree lo del suicidio, piensa en un asesinato, y comienza a investigar por su cuenta. Algo complejo en el estamento militar si lo hace al margen de los mandos y si sus superiores le dicen que el caso está cerrado y que se olvide. Por supuesto que no se va a olvidar, si no, no hay serie.

Además, aparecen pequeñas tramas paralelas, conflictos entre guineanos y los soldados, machismo, donde el vacío que le hacen sus compañeros a la sargento es el menor de los males, y mucha disciplina… La creadora de la serie es Aurora Guerra, responsable de otra serie de éxito, 'Acacias 38'. Silvia Alonso es la sargento protagonista, apareciendo también Martiño Rivas, Félix Gómez, Alain Hernández y Alfonso Bassave. Son elementos suficientes como para que TVE no quisiera quitarse de encima con tanta prisa 'Fuerza de paz'.