Las «olimpiadas del talento» aterrizan en Telecinco La cadena estrena 'Got talent: all-stars', una edición especial que reúne a los mejores concursantes del programa en el mundo

R. C.

Edurne, Santi Millán, Paula Echevarría y Risto Mejide vuelven para la nueva version de 'Got Talent'.

J. Moreno Madrid Lunes, 3 de abril 2023, 00:19 Comenta Compartir

Por primera vez en Europa, Telecinco reúne en un plató al mejor talento del mundo. La cadena estrenará próximamente 'Got talent: all-stars', una edición muy especial del popular concurso presentado por Santi Millán en el que se buscará de lo bueno, lo mejor, y en el que se subirán al escenario auténticas estrellas mundiales del espectáculo.

Se trata de una especie de «olimpiadas del talento», según la definición del publicista y presentador Risto Mejide, que continúa como miembro del jurado en este formato ampliado junto a la cantante Edurne y la actriz Paula Echevarría. Sin embargo, las siete entregas especiales de 'Got talent: all-stars' contarán con una importante novedad: habrá un juez invitado en cada uno de los programas. El primero de ellos será el actor Fernando Tejero.

«Tenemos la suerte de reunir de lo bueno lo mejor, y de poder verlo y disfrutarlo en primera persona», reconoce el risueño presentador Santi Millán. Explica el actor y conductor del programa que esta edición especial de 'Got talent' va a permitir «conocer al artista que hay detrás de cada propuesta y, después, verificar que en el arte, aunque hayas visto el número muchas veces, siempre las actuaciones son singulares y únicas».

«El componente emocional es muy importante», asegura Millán, también actor en ficciones como 'El pueblo'. Una opinión que comparte Edurne, la veterana jueza en la versión original del programa y que se muestra «muy feliz» de poder seguir como jurado en esta edición tan especial. Ella es la que lleva más tiempo en el 'talent show', pues se ocupa de valorar las actuaciones de los concursantes desde la primera temporada del programa. «Compartir en un escenario de España todo el talento internacional es todo un lujo», se felicita ahora la cantante.

En cambio, la más novata del jurado es la actriz Paula Echevarría, que se estrenó en la edición anterior del formato convencional. «Me estoy dando cuenta de que soy muy expresiva», destaca la intérprete. Agrega que se siente «afortunada» por poder estar disfrutando de un trabajo en el que los concursantes actúan en un escenario para ella. Aunque reconoce que echará de menos a Dani Martínez, presentador y jurado que dejó el programa tras la última temporada, dice que «será divertido tener al lado a alguien nuevo y ver cómo ellos reaccionan».

«Un nivel muy bueno»

Además de Fernando Tejero, también pasarán por la silla de jurados invitados el mago Jorge Blass, el humorista Leo Harlem, los actores Carlos Areces y Luis Zahera, el cantante Dani Fernández y el 'youtuber' TheGrefg, que estará en la final que será, seguro, más que reñida.

«En esta edición he comprobado que Simon Cowell -el creador del exitoso formato- se está haciendo mayor y deja pasar cosas que antes no pasaban», ironiza Mejide, quien dedica 'Got talent: all-stars' a todos aquellos que desdeñan los programas que se hacen en España porque dicen «que los americanos están a otro nivel».

«Hay mucho talento fuera, pero nosotros no estamos tan mal. Tenemos un nivel muy bueno. Los concursantes españoles dejan el pabellón muy alto en estas olimpiadas del talento», sostiene el controvertido publicista, el hueso más duro de roer del jurado, quien confiesa ahora que el día que deje de sorprenderle lo que ocurra en el escenario de 'Got talent', abandonará el programa.

Producido por Mediaset en colaboración con Fremantle España, 'Got talent: all-stars' es la primera edición europea de 'America's Got Talent: All-Stars', 'spin-off' del formato original recién estrenado en Estado Unidos a través de la cadena NBC y con un gran éxito de audiencia.

Estos especiales, que Telecinco emitirá después de la Semana Santa, se desarrollarán a lo largo de seis programas de audiciones y una final que se celebrará en un enorme plató de 1.400 metros cuadrados, recreando un monumental teatro con platea, patio de butacas elevado y modernos palcos.

Cada audición, según explican desde el grupo de comunicación, contará con doce actuaciones de muy diferentes disciplinas artísticas, pero solo dos de ellas conseguirán pasar directamente a la final: una lo será por el 'pase de oro' otorgado por el juez invitado y la otra será elegida por uno de los jueces entre las tres más votadas por el público del plató.

En el último programa competirán doce artistas y el jurado emitirá sus valoraciones, pero será solo el público del plató el que determine con sus votos quién merece ser el ganador.«El casting es excepcional, con participantes de Estados Unidos, de Francia y de muchos otros países Europa», adelanta el director de Producción de Contenidos de Mediaset, Jaime Guerra.

Desafío

Nathalie García, la CEO de Fremantle España, añade que ha sido todo un reto para el equipo del programa «cuadrar las agendas» de los concursantes, convertidos en muchos casos en estrellas que ya triunfan en sus respectivos países o en otros grandes espectáculos ajenos a la televisión. «Están viniendo de distintos lugares de Asia, de Europa y de América. El nivel de los participantes de fuera es increíble, pero el de España también», celebra la directiva sobre la adaptación española de un formato en el que trabajan casi 200 personas y que ya prepara su novena edición de cara a la próxima temporada televisiva.

Por 'Got talent: all-stars' pasarán así magos instalados en el 'top' mundial del ilusionismo, artistas que actúan en los mejores auditorios de Las Vegas y acróbatas del Circo del Sol. Artistas que se situaron en su día entre los ganadores, finalistas y talentos virales de las diferentes versiones de 'Got talent' a lo largo de todo el planeta y que subirán al escenario de este nuevo programa. También estará el español Fakir Testa, que pasó por las ediciones de Estados Unidos y Rumanía, y que cuenta con un Guiness World Record por uno de sus números con cuchillos.