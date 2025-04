Eurovisión: «Estamos aquí para que todo el mundo se acuerde de que Ucrania existe»

darío menor Corresponsal. Roma Jueves, 12 de mayo 2022, 08:22 | Actualizado 11:59h. Comenta Compartir

«Nosotros somos ahora también portavoces de Ucrania. Aunque sea un festival de música, mostramos nuestra estética y nuestra cultura. Ofrecemos otra historia sobre Ucrania, para que todo el mundo se acuerde de que existimos». Los miembros de la Orquesta Kalush, representantes de Ucrania en Eurovisión, tienen claro que su participación en el festival que se celebra esta semana en Turín va más allá de la música. Con su país invadido por Rusia, que no participa en el certamen, los cinco miembros de este peculiar grupo, que mezcla el rap con la música folk ucraniana, son favoritos para alcanzar la victoria en la final de este sábado. En la primera semifinal, celebrada en la noche del martes, consiguieron clasificarse sin problemas y poner al público en pie con la interpretación de su canción, 'Stefania', un tema que recuerda a la madre del líder del grupo, Oleh Psiuk, y homenajea a todas las madres.

«Muchos países nos apoyaron en la semifinal con una empatía hacia nosotros que es sincera. Muchas gracias a todos», afirman los miembros de la Orquesta Kalush en una entrevista con este periódico. «Estamos aquí para demostrar que la música ucraniana existe. ¡Gloria a Ucrania!», insisten, repitiendo esta histórica frase del nacionalismo de su país puesta otra vez en boga con el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Su éxito en esta edición de Eurovisión, según prevén las casas de apuestas, no está para ellos ligado solo al impacto de la guerra en la opinión pública y a la lógica empatía hacia el país agredido. «Ya estábamos entre los 5 favoritos antes del conflicto», recuerdan los miembros de la Orquesta Kalush, para los que no supone una presión añadida la gran necesidad que tienen sus compatriotas de recibir una buena noticia.

No obstante, no esconden sus ganas de ganar. «Lo queremos hacer no solo por nosotros, sino también por todos los ucranianos, para mostrarles que ésta es la primera victoria de todas las que quedan por venir», aseguran, dejando entrever el optimismo con el que afrontan el resultado de la guerra contra Rusia. «Participar en Eurovisión es una oportunidad para presentar nuestra cultura a un nivel internacional y mostrar la fuerza del espíritu y del coraje ucraniano también sobre un escenario». Esta reivindicación de la identidad ucraniana que plantean con su música, eso sí, no están dispuestos a llevarla al país vecino. «No», responden sin rodeos cuando se les pregunta si accederían a ofrecer un concierto en Rusia. Son más elocuentes cuando les toca hablar de su rival española en Eurovisión, Chanel: «Es una intérprete con talento y una digna representante de su país. Estamos encantados de tocar en el mismo escenario que ella».

Una vez que termine el festival, los miembros de la Orquesta Kalush volverán a su nación, donde se ha quedado otro de los componentes del grupo, combatiendo a los rusos. «Representamos aquí a todos los ucranianos», contó Psiuk en una conferencia de prensa, en la que explicó cómo nació 'Stefania'. «Es una canción sobre mi madre. Nunca le había dedicado un tema y no estoy para nada seguro de que nuestra relación haya sido particularmente intensa en el pasado, pero sé que se la merece. Esto es lo mejor que he hecho por ella. Luego con el estallido de la guerra el significado se ha ampliado a todas las madres que protegen a sus hijos».

Al ser preguntado sobre el hecho de que Ucrania tendrá que organizar la edición del festival del año que viene si ellos consiguen la victoria en Turín, Psiuk garantizó que eso sería posible pese a las consecuencias de la guerra: «Si finalmente pasara, Eurovisión sería acogido en un país desarrollado e integrado». Sería la tercera ocasión para esta nación de Europa oriental, que ya ganó el certamen en 2004 y en 2016. Desde su debut en 2003, Ucrania nunca ha quedado fuera de una final del festival, que se vive con gran pasión entre la población y como una oportunidad para reivindicar ante el mundo su propia cultura.

El nombre de la Orquesta Kalush viene de la ciudad en que nació el líder del grupo, situada al oeste del país, cerca de los Cárpatos. Las ropas que los miembros de este grupo lucen sobre el escenario están inspiradas precisamente en el vestido tradicional de los Hutsul, un pueblo originario de esa región, en particular de sus chamanes.

