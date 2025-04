Muere Isabel Torres, actriz de la serie 'La Veneno' con 52 años de edad

L.A. Viernes, 11 de febrero 2022, 11:54 | Actualizado 12:03h. Comenta Compartir

La actriz Isabel Torres, conocida principalmente por su participación en la serie 'La Veneno', ha fallecido hoy a los 52 años de edad. La intérprete fue una de las actrices que encarnó a Cristina Ortiz 'La Veneno' en la producción televisiva creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi para Atresmedia.

Su fallecimiento ha sido comunicado por sus familiares a través de la red social Instagram. «Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada», reza el texto.

Isabel Torres padecía un cáncer de pulmón que le diagnosticaron a principios de 2020. Tras el estreno del primer capítulo de 'La Veneno', decidió anunciar su enfermedad a sus seguidores. «Fue tal el éxito del primer capítulo, que no daba abasto con mis redes sociales. Quería contestar a todo el mundo, y mi familia me tuvo que decir: 'Isabel, desconecta', porque me iban a operar, me iban a quitar dos litros de líquido que tenía en el pulmón, y tenía que centrarme en la operación, en comer bien, descansar…», indicaba la actriz en una entrevista en este periódico

Su última aparición pública fue en el programa de Telecinco 'Sábado Deluxe' donde María Patiño le entregó el Premio Ondas que había ganado como mejor interpretación femenina por su actuación en la serie 'La Veneno'. La actriz de 'La Veneno'.

Unos días antes, Isabel Torres se había despedido de sus seguidores en sus redes sociales al anunciar que los médicos le daban dos meses de vida por el empeoramiento del cáncer que padecía. «Estar aquí es un regalo porque soy seguidora del mejor programa de televisión. Me he tenido que arreglar con ayuda de mi estilista y peluquero porque, no es que me haya dejado ir, es que estaba muy desmejorada», dijo la actriz.