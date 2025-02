Comenta Compartir

¿Qué sería de la ficción sin la monarquía? Hasta la mente más republicana disfruta con las intrigas palaciegas, los saltos de cama en cama y las puñaladas por la espalda. De hecho, se diseccionan los entresijos del régimen y se muestran sus tripas al aire, un gozo absoluto para quienes lanzan piedras sobre la institución en el mundo real. El medio audiovisual se nutre especialmente de las luces y sombras de un organismo que lleva siglos devorándose a sí mismo.

Como fuente de inspiración es inagotable y se deja ver en las series más populares del momento, como 'La casa del dragón' o 'Los anillos de poder'. Las dinastías se presentan para tirarse de los pelos y luchar por el poder, algo que también ocurre en 'Succession', sin una corona de por medio. El documental 'Salvar al rey', con todas las connotaciones que aporta el título, triunfa en HBO Max, mientras 'The Crown' es citada como una de las propuestas más queridas por una audiencia que ha aumentado tras el fallecimiento de Isabel II. La lista es fácilmente ampliable con estrenos recientes como 'Becoming Elizabeth' o 'The Serpent Queen'.

Las traiciones inesperadas, los tórridos juegos de alcoba, el amor romántico y el crimen atraen al gran público, fascinado ante el lujo y la miseria de la casa real de turno cuyos cimientos se pudren entre conspiraciones. Los palacios son cárceles, se reprimen las pasiones verdaderas, las sagas familiares se rompen y se extiende el vicio imparable. El tedio lo tiene crudo ante la avalancha de anécdotas y enredos que giran en torno al trono y la sangre, aunque la ficción se queda corta frente a la realidad: no siempre puede ir más allá. Esta idea lleva atrapando al espectador desde siempre. Antes de Shakespeare. ¿Recuerdan 'Dallas'? Lujuria y codicia..