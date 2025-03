Zorras en todos los lados

Comenta Compartir

Las zorras han invadido todas las teles. No hay cadena que se precie que no tenga la suya. Y así vamos a estar hasta el ... próximo mes de mayo, cuando se celebre Eurovisión. A ver cómo lo aguantamos. Quien más y quien menos se ha manifestado en la pequeña pantalla, en los magacines, concursos y telediarios. Algunos de manera tibia, como Ana Rosa Quintana o Pablo Motos -que no dicen ni sí ni no- y otros de forma más categórica, como Susanna Griso o Frank Blanco, a quienes no les agrada en absoluto que la tele pública promocione esta letra.

TVE no se amilana. Los cargos directivos presumen de haber puesto a la primera zorra en el mapa, la que salió victoriosa el pasado sábado del Benidorm Fest. En esa casa no obstante la canción no ha gustado a todo el mundo. La delegada de Igualdad y Diversidad del ente público presentó ayer mismo su dimisión al no estar de acuerdo con la elección, después de que algunas asociaciones feministas protestasen por la que va a ser representante española. Montserrat Boix ha pedido «perdón a las víctimas de la violencia de género» a través de las redes sociales y ha ensanchado todavía más la polémica. Las tertulias matinales ya habían decidido que el tema tenía una clara vinculación política y lo habían incluido en el debate desde el pasado lunes. A los tertulianos además de la amnistía les tocó hablar de zorras. Hasta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le preguntaron en 'Al rojo vivo' por esta cuestión y él no dudó en manifestarse. Faltaría más. Porque hoy en día hay que tener opinión de todo. Y cuanto más rápido mejor, para no quedarse fuera de la conversación social. Se está perdiendo la costumbre de callarse a tiempo.

